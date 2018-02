Foto in video: Tovornjak prebil ograjo na nadvozu in obvisel nad gorenjsko avtocesto

Vozil je preblizu roba

3. februar 2018 ob 17:08,

zadnji poseg: 3. februar 2018 ob 17:19

Vodice - MMC RTV SLO

Na nadvozu čez gorenjsko avtocesto pri Vodicah je tovornjak prebil varovalno ograjo nadvoza, tako da ga je del visel nad avtocesto.

Del ograje je padel na avtocesto in poškodoval osebno vozilo, katerega voznik je takrat pripeljal po avtocesti.

Poškodovan ni bil nihče, je pa bila avtocesta med odstranjevanjem posledic nesreče v smeri proti Ljubljani zaprta.

Vozil preblizu roba

Nesreča se je zgodila okoli 13. ure, ko je voznika tovornega vozila med vožnjo po regionalni cesti od Zapog proti Vodicam zaradi vožnje preblizu roba vozišča na nadvozu potegnilo desno, tako da je zapeljal na pločnik. Pri tem je tovorno vozilo obrnilo in prebilo je ograjo nadvoza.

Tovornjak je obvisel s prednjimi kolesi prek roba nadvoza, del ograje pa je padel na avtocesto in poškodoval osebno vozilo, ki je ravno takrat pripeljalo mimo.

Zaradi nevarnosti, da bi tovorno vozilo padlo na vozišče avtoceste, so del avtoceste Brnik-Šmartno v smeri proti Ljubljani zaprli, prav tako so zaprli uvoz Vodice proti Ljubljani in regionalno cesto Zbilje-Vodice na nadvozu čez avtocesto.

V nesreči ni bil nihče poškodovan, po nestrokovni oceni pa je nastalo za približno 18.000 evrov gmotne škode, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

O podobni nesreči smo sicer poročali tudi pred dvema dnevoma, ko se je na kranjski obvoznici zgodila nesreča dveh tovornih vozil, eno pa je prebilo varovalno ograjo na mostu in zgrmelo v globino na parkirišče.

T. H., foto: Gasilska brigada Ljubljana