Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Čeprav je Mislović objubil, da ne bo več požigal, se je strinjal s predlogom tožilstva, da zaradi ponovitvene nevarnosti do začetka služenja dosojene kazni ostane v priporu. Foto: Pixabay Sorodne novice Sodnica je 27-letnega borovskega požigalca poslala v pripor Dodaj v

Gasilec požigalec bo za zapahi preživel 22 mesecev

Obsojen zaradi požiga in poskusa požiga

27. julij 2018 ob 09:55

Ptuj - MMC RTV SLO, STA

Okrožno sodišče na Ptuju je 27-letnega Davida Mislovića zaradi požiga in poskusa požiga na Ptujskem polju obsodilo na 22 mesecev zapora.

Mislovića so policisti aretirali aprila zaradi suma, da je odgovoren za požig hleva v naselju Borovci in za poskus požiga nenaseljene hiše v istem kraju. Ta teden je stopil pred sodnico in priznal krivdo. Mislović, sin poveljnika PGD Borovci in tudi sam gasilec je s tožilstvom podpisal sporazum o priznanju krivde, se pokesal za obe dejanji in obljubil, da česa takšnega ne bo nikoli več ponovil.

Kazenski zakonik za požig in tudi za njegov poskus predpisuje kazen od enega do osmih let zapora. Tožilka se je odločila, da bo pri predlogu kazni upoštevala več olajševalnih okoliščin. Obtoženi je svoje ravnanje priznal in obžaloval, izvedenka psihiatrinja pa je po poročanju časnika Večer ocenila, da je bila pri obtoženem zaradi kombinacije nevrotične motnje in alkohola njegova zmožnost razumeti pomen svojega dejanja in imeti v oblasti svoje ravnanje bistveno zmanjšana.

V požaru umrlo več živali

Prvič je hotel ogenj podtakniti 14. marca v nenaseljeni hiši v Borovcih. Razbil je steklo na oknih, nato pa na hodniku zanetil iskro na kupu oblačil. Ogenj se je razširil na klop, osmodila se je stena, gasilci pa so objekt pravočasno rešili pred katastrofo.

Znova je poskušal na kmetiji v istem kraju 23. aprila. Ko je preskočil ograjo, je vstopil v hlev, kjer je z vžigalnikom zažgal seno in razpihal ogenj, ki se je nato bliskovito razširil na celotno gospodarsko poslopje. V požaru je umrlo več živali.

Podtaknil požar, nato pa pomagal gasiti

Lastnik kmetije je proti obtoženemu vložil premoženjskopravni zahtevek v višini nekaj manj kot 13.000 evrov. Mislovića pozna od malih nog, spoštoval pa ga je tudi zaradi njegovega prizadevnega dela v Prostovoljnem gasilskem društvu (PGD) Borovci. Ko je okoli 22. ure zagledal hlev v plamenih, mu je prav obtoženi prvi priskočil na pomoč pri gašenju. Kasneje pa so posnetki varnostne kamere, ki jo ima nameščeno na mizarski delavnici, razkrili, da je požigalec.

Čeprav je Mislović obljubil, da ne bo več požigal, se je po navedbah časnika Dnevnik strinjal s predlogom tožilstva, da bo zaradi ponovitvene nevarnosti ostal v priporu vse do začetka služenja dosojene 22-mesečne zaporne kazni.

Sa. J.