Gorenjski kriminalisti prijeli tatu goriva in registrskih tablic

Tat goriva naj bi si kar 70-krat natočil gorivo in odpeljal brez plačila

29. september 2017 ob 14:32

Radovljica - MMC RTV SLO, STA

Radovljiški kriminalisti so po preiskavi večjega števila tatvin goriva na bencinskih servisih osumili moškega, ki naj bi od leta 2015 brez plačila natočil 3.500 litrov goriva in tako pridobil več kot 4.500 evrov protipravne premoženjske koristi.

Radovljiški policisti so konec maja prejeli prijavo o tatvini goriva na bencinskem servisu na območju Radovljice. Moški je z osebnim avtomobilom, na katerem je imel različne registrske tablice, pripeljal na bencinski servis, natočil poln tank goriva, nato pa je brez plačila odpeljal, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.

Policisti so avtomobil, ki je ustrezal znamki in tipu uporabljenega vozila v tatvini, tisti dan ustavili v Tržiču. Na avtomobilu so bile že nameščene prave registrske tablice, tiste, ki jih je uporabil pri tatvini goriva, pa je skrival v avtomobilu in jih je med potjo zamenjal.

Obe registrski tablici so osumljencu zasegli radovljiški kriminalisti, ki so ugotovili tudi, da naj bi isti osumljenec naredil še več kot 70 drugih tatvin goriva in 10 kaznivih dejanj v povezavi z registrskimi tablicami, ki so bile bodisi odtujene bodisi jih je našel in kot najdene uporabljal v tatvinah goriva.

Ugotovili so, da je uporabljal tri različna osebna vozila, najmanj deset različnih registrskih tablic, prilastil si je okoli 3.500 litrov goriva in pridobil več kot 4.500 evrov protipravne premoženjske koristi. Tatvine goriva je večinoma opravljal na območju Gorenjske in Ljubljane, zlasti v letih 2015 in 2016.

Glede na policijsko statistiko v letu 2015 je bilo na območju celotne Slovenije ukradenega za 585.000 evrov goriva, največ na območju PU-ja Ljubljana, lani pa za 390.500 evrov goriva. Policistom uspe preiskati okoli tretjino teh kaznivih dejanj.

G. C.