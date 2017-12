Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 10 glasov Ocenite to novico! Hekerji naj bi ukradli za okoli 56 milijonov evrov kriptovalut. Foto: Reuters Dodaj v

Hekerji napadli NiceHash in izpraznili račune uporabnikov

Ukradenih naj bi bilo za 56 milijonov evrov kriptovalut

6. december 2017 ob 21:32,

zadnji poseg: 6. december 2017 ob 23:35

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Hekerji so izvedli napad na slovensko družbo NiceHash, ki se ukvarja z rudarjenjem s kripto valutami in po neuradnih informacijah izpraznili račune okoli pol milijona uporabnikom. Ukradli naj bi za približno 56 milijonov evrov kripto valut. V NiceHashu so vdor potrdili.

Kot navaja 24ur.com, je portal NiceHash izven delovanja že več ur, v podjetju pa se na telefonske pozive ne oglašajo. Direktor podjetja je sicer Marko Kobal.

Ukradli naj bi bitcoine, ki so jih z računov uporabnikov prenakazali na en naslov, nato pa s tega na več drugih računov, še navaja portal.

Hekerji naj bi ukradli približno 4.000 bitcoinov. Družba je na družbenem omrežju Facebook že potrdila vdor, ne pa tudi količine ukradenih bitcoinov. Situacijo skušajo rešiti, kolikor se jo pač rešiti da.

