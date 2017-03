Hilda Tovšak priznala krivdo v zadevi Delamaris, Miro Senica krivde ne priznava

Tovšakovo obtožnica bremeni zlorabe položaja

10. marec 2017 ob 10:36

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Nekdanja direktorica Vegrada Hilda Tovšak je v sojenju zaradi prodaje Delamarisa priznala krivdo zlorabe položaja, medtem ko je odvetnik Miro Senica dejal, da krivde kot tudi dejstev iz obtožnice ne priznava.

Krivde ni priznala niti direktorica kmetije Bužekijan Blanka Muster, tajnica Mira Senice Olga Zaviršek pa se bo o krivdi izrekla prihodnji teden. Tožilstvo četverici očita zlorabo položaja in pranje denarja pri nakupu Delamarisa.

Gre za okoli 1,4 milijona evrov, ki naj bi jih Vegrad plačal Musterjevi za svetovanje pri nakupu za 13 milijonov evrov delnic Delamarisa, dejansko pa naj bi denar kot provizijo prejel Senica.

Hišne preiskave so potekale julija 2013, obtožnica pa je bila vložena julija 2015. Tovšakovi tožilstvo očita zlorabo položaja, ker naj bi plačala fiktivne storitve in tako oškodovala Vegrad, Senici pa napeljevanje k zlorabi položaja in pranja denarja.

L. L.