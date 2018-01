Hišne preiskave v Sloveniji, Avstriji in na Hrvaškem zaradi sumov davčne zatajitve

Pridržan ni bil noben osumljenec

24. januar 2018 ob 16:09

Murska Sobota - MMC RTV SLO

Kriminalisti so v obsežni mednarodni akciji opravili več hišnih preiskav zaradi suma kaznivih dejanj davčnih zatajitev in povezanih drugih kaznivih dejanj. Celotno akcijo sta koordinirala tudi Eurojust in Europol, tako so hišne preiskave potekale tudi v Avstriji in na Hrvaškem.

Vodja sektorja kriminalistične policije v Murski Soboti Bojan Rous je ob tem pojasnil, da je včeraj potekalo več hišnih preiskav, v katerih je bilo vključenih 65 kriminalistov in policistov iz Murske Sobote, Novega mesta in Kopra. Na območju Murske Sobote so preiskave potekale na petih lokacijah, na območju Novega mesta na štirih, na območju Ljubljane in Kopra pa dve. Istočasno so potekale hišne preiskave tudi na eni lokaciji v Avstriji in na osmih lokacijah na Hrvaškem.

Gre za kazniva dejanja povezana s podjetji Agrinspe in MS Ključarovci, ki sta v lasti Marka Slaviča oziroma delni lasti njegovega sina. Agrinspe je leta 2016 pri štirih zaposlenih ustvaril 62 milijonov prihodkov in 1,16 milijona evrov dobička.

Celotno akcijo sta koordinirala Eurojust in Europol, v okviru hišnih preiskav pa so policisti zasegli predmete, ki bi utegnili biti dokaz v kazenskem postopku. Policisti niso pridržali nobenega osumljenca, bodo pa nadaljevali intenzivno delo v okviru predkazenskega postopka.

Kriminalisti so predkazenski postopek začeli na podlagi informacij finančne uprave in na podlagi obvestil tujih varnostnih organov. Za kaznivo dejanje davčne zatajitve je sicer predvidena zaporna kazen od enega od osmih let, v primeru storitve dejanja v hudodelski združbi pa je zagrožena zaporna kazen od 3 do 12 let.

L. L.