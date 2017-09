Hišne preiskave zarad mamil, pridržanih pet ljudi

Za vseh pet odrejen pripor

21. september 2017 ob 19:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kriminalisti in policisti policijskih uprav Murska Sobota in Ljubljana so v sredo na območju Gornje Radgone, Ljutomera, Murske Sobote in Ljubljane opravili sedem hišnih preiskav pri sedmih osumljencih zaradi kaznivih dejanj, povezanih z mamili.

Peterico so pridržali in privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper vseh pet odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.



Med štirimesečno preiskavo ugotovili, da so se ljudje iz Pomurja in Ljubljane, stari med 23 in 36 let, združili v dobro organizirano združbo, ki je v nadziranem obdobju izvršila več kot 45 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Tako je oskrbovala odvisnike v Pomurju z različnimi prepovedanimi drogami.

Osumljenim so med kriminalistično preiskavo in hišnimi preiskavami zasegli večjo količino prepovedanih drog ekstazija, amfetaminov, halucinogenih gobic, hašiša, kokaina, konoplje in različnih nedovoljenih snovi v športu.

Al. Ma.