Hišne preiskave zaradi suma ponarejanja poslovnih listin

Enemu odzveli prostost

6. november 2017 ob 15:32

Novo mesto - MMC RTV SLO, STA

Kriminalisti in policisti Policijske uprave Novo mesto po nalogu pristojnega sodišča preiskujejo več stanovanjskih in poslovnih prostorov ter vozil na svojem območju.

Na PU Novo mesto so povedali, da preiskava poleg utemeljevanja suma lažnega overjanja obsega še ponarejanje ali uničenje poslovnih listin, za navedeno pa sumijo več posameznikov in eno pravno osebo.

Preiskujejo na šestih mestih. V preiskavo je vključenih 33 kriminalistov in policistov. Med hišnimi preiskavami so enemu posamezniku vzeli prostost, predkazenski postopek pa usmerja okrožno državno tožilstvo v Krškem, so še povedali na novomeški policijski upravi.

Al. Ma.