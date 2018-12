Popovič bi moral Hotu v petnajstih dneh po pravnomočnosti sodbe, torej že marca, plačati 10.000 evrov odškodnine, 1500 evrov sodnih stroškov, v medijih preklicati izjave in se Hotu javno opravičiti. Foto: Dani Modrej Dodaj v

Hot rubi Popoviča

Sodišče dovolilo izvršbo

5. december 2018 ob 19:06

Koper - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Ker nekdanji koprski župan Boris Popovič portoroškemu podjetniku Vejsilu Hotu noče plačati pravnomočno dosojenih 10.000 evrov odškodnine zaradi žaljivih in neresničnih izjav in ker izjav noče preklicati in se javno opravičiti, ga Hot zdaj rubi, sodišče pa Popoviču grozi z visokimi kaznimi.

"Ta Vejsil Hot je zelo znana oseba na Primorskem, njemu pripisujejo, njegovo breme sta dva mrtva, dva ubita človeka, to je zelo resna zadeva."

"Ekipi Vejsila Hota, kralja Portoroža, s koprsko kandidatko Polko Boškovič ankete in stanje na terenu kažejo na to, da se jim obeta porazen izid. Zaradi tega so živčni, da pa so zmožni vsega, nas učijo že zgodovina Kopra in dva nikoli pojasnjena umora (Milka Mlakarja in Radivoja Bednarika)."

Popovič je raznašal neresnične čenče

Ti dve izjavi Borisa Popoviča na televiziji in naslednji dan v sporočilu za javnost v predvolilni kampanji leta 2014 sta Popoviča pripeljali na sodišče. Vejsil Hot ga je tožil, sodišče pa je februarja letos pravnomočno razsodilo, da je Popovič odškodninsko odgovoren, saj mu ni uspelo dokazati ne resničnosti izjav ne tega, da je utemeljeno verjel v njihovo resničnost. "V postopku se je izkazalo, da so bile Popovičeve trditve v resnici govorice, ki jih je raznašal naprej, ne da bi se prepričal, ali so resnične," je sodbo utemeljilo koprsko sodišče.

Ni spoštoval sodbe, grozijo mu visoke sodne kazni

Popovič bi moral Hotu v petnajstih dneh po pravnomočnosti sodbe, torej že marca, plačati 10.000 evrov odškodnine, 1500 evrov sodnih stroškov, v medijih preklicati izjave in se Hotu javno opravičiti.

Nič od tega do danes ni storil, zato je bil Hot prisiljen vložiti predlog za izvršbo, ki mu je sodišče pred dnevi ugodilo in Popoviču znova naložilo, da mora preklicati izjave in se javno opravičiti.

"V kolikor tega ne bo storil v osmih dneh, mu bo sodišče izreklo 1000 evrov kazni ter nato novo in višjo, dokler se ne opraviči in prekliče izjave," je za TV Slovenija pojasnila Hotova odvetnica Tjaša Čarman.

Glede 10.000 evrov odškodnine pa je sodišče dovolilo rubež z bančnih računov in plače.

Zakaj ni spoštoval pravnomočne sodbe, prevzel odgovornost za svoje besede, Hotu plačal odškodnine, se opravičil in umaknil izjave, in ali namerava zdaj spoštovati sklep o izvršbi, smo vprašali Popoviča. Na odgovor čakamo.

Hot bo imel težave, Popoviča vzdržuje mama

Hot pa lahko pri rubežu naleti na težavo, saj Popovič od nekdaj trdi, da nima prav nobenega premoženja, razen plače, ki pa je obremenjena z visoko boniteto za službeni avtomobil, in da mu vse, kar ima, kupi mama.

Zoper Popoviča teče tudi kazenski postopek zaradi žaljive obdolžitve in razžalitve. Predobravnavni narok je bil opravljen, glavna obravnava pa še ni bila razpisana.

Eugenija Carl, TV Slovenija