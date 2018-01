Poudarki Pas, ki je sprožil sum, da gre za eksplozivno telo, se je izkazal za nenevarnega. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Policisti so 22-letnega hrvata so policisti kazensko ovadili zaradi zlorabe znamenj za nevarnost Foto: BoBo Sorodne novice Ni bila bomba Zaradi lažnega bombnega preplaha policisti pridržali 22-letnega Hrvata Dodaj v

Hrvat, ki je na Dragonji sprožil lažni preplah, v priporu

Policisti so 22-letnika kazensko ovadili

28. januar 2018 ob 11:27

Koper - MMC RTV SLO, STA

Hrvat, ki je na mejnem prehodu Dragonja sprožil preplah s pasom, na katerega so bili privezani valjasti zvitki, so policisti kazensko ovadili, koprska preiskovalna sodnica pa je zanj odredila pripor.

Policisti so v četrtek med rednim pregledom avtobusa na mejnem prehodu Dragonja pri 22-letnem Hrvatu odkrili pas, na katerega so bili privezani valjasti zvitki, ki so bili med seboj povezani z žico. Zaradi suma, da bi šlo lahko za eksploziv, so mejni prehod evakuirali, Hrvatu, ki se ni upiral, pa odvzeli prostost.

Kasneje se je izkazalo, da zvitki niso bili nevarni, temveč je šlo zgolj za prazne pločevinke. Policisti so sicer pri 22-letniku našli še daljši nož in nekatere druge predmete. Hrvata pa so obdržali v pridržanju zaradi suma kaznivega dejanja zlorabe znakov za nevarnost. Dodatno pa so policisti poudarili, da bi lahko v primeru Hrvata šlo za predpripravo eksplozivne naprave, kar so nakazovali nekateri drugi predmeti, ki so jih našli.

L. L.