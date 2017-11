Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! 20-letnik in 24-letnik sta v nesreči utrpela hude telesne poškodbe in sta v življenjski nevarnosti, drugi 24-letnik in 34-letnik pa sta utrpela lažje poškodbe. Foto: BoBo Dodaj v

Huda prometna nesreča pri Zalogu

Avtomobil je trčil v betonski steber železniškega nadvoza

1. november 2017 ob 11:06

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na Zaloški cesti v Ljubljani se je nekaj minut pred 1. uro ponoči zgodila prometna nesreča, v kateri avtomobil trčil v betonski steber. V trčenju sta 20 in 24-letnik utrpela hude telesne poškodbe.

Po navedbah ljubljanske policijske postaje je avtomobil renault megane scenic peljal po Zaloški cesti iz smeri Fužin proti Zalogu.

Na delu ceste, kjer vozišče poteka v dolg levi nepregledni ovinek po klancu navzdol, je voznik zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil oblast nad vozilom, ki je zdrselo preko vozišča na travnat nasip, nato pa silovito trčilo v betonski steber nadvoza železnice, ki poteka nad cesto.

Dva človeka sta nato ostala ukleščena v vozilu in so ju iz njega rešili gasilci s tehničnih posegom, dva pa sta padla iz vozila. Glede na do zdaj zbrana obvestila ni bil nihče pripet z varnostnim pasom.

20-letnik in 24-letnik sta v nesreči utrpela hude telesne poškodbe in sta v življenjski nevarnosti, drugi 24-letnik in 34-letnik pa sta utrpela lažje poškodbe. Vse štiri so odpeljali v ljubljanski klinični center.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, predvsem da bi ugotovili, kdo je v času nesreče dejansko vozil osebni avtomobil.

G. C.