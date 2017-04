Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Nesreča se je zgodila v nedeljo malo po 14. uri. Fotografija je simbolična. Foto: Mojca Dumančič Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Huje poškodovan britanski jadralni padalec

Poškodoval naj bi si hrbtenico

10. april 2017 ob 11:43

Kobarid - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Na območju Stola nad Kobaridom se je v nedeljo popoldne huje poškodoval jadralni padalec iz Velike Britanije.

Po poročanju uprave za zaščito in reševanje so v nedeljo malo po 14. uri v Kobaridu posredovali reševalci GRS-ja Tolmin in posadka s helikopterjem, ki so poškodovanega 28-letnega britanskega državljana oskrbeli in ga prepeljali na zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Zdravijo ga zaradi poškodb hrbtenice, je poročal Radio Slovenija.

T. K. B.