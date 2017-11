Igor Lah, eden najbogatejših Slovencev, bo moral pred sodišče

Zanika kakršno koli krivdo

9. november 2017 ob 10:44

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Obtožnica proti enemu najbogatejših Slovencev Igorju Lahu je pravnomočna. Lah bo na zatožno klop sedel zaradi očitkov oškodovanja upnikov, pranja denarja in ponarejanja ter uničenja poslovnih listin.

Okoliščine propada pohištvenega velikana Liko Vrhnika, za katerim so ostali večmilijonski dolgovi do države, dobaviteljev in odpuščenih delavcev, se bodo razčiščevale na sodišču. Da je proti Lahu in štirim posameznikom vložena pravnomočna obtožnica, so za portal Siol.net potrdili na specializiranem državnem tožilstvu.

Še leta 2007, ko je vrhniška družba uradno prešla v Lahovo last, je imela za več kot 27 milijonov evrov premoženja in kar 15 milijonov evrov kapitala. Po začetku gospodarske in finančne krize, ko je dokončno ugasnila proizvodnja, je Liko posloval z visoko izgubo in na koncu ostal brez praktično vsega premoženja.

Domnevno sporni posli so se dogajali spomladi 2012. Julija leta 2014 je Nacionalni preiskovalni urad opravil številne hišne preiskave in zbiral dokaze za utemeljitev sumov kaznivih dejanj oškodovanja upnikov Lika in hčerinskih družb v višini približno 5,9 milijona evrov. Prijavo so podali inšpektorji finančne uprave (Furs), ki so dve leti pred tem izvedli tudi davčni pregled, saj so bila vsa Likova hčerinska podjetja prezadolžena in imela blokirane račune.

Sporna dejanja v času pogojne kazni

Nov kazenski postopek je za Igorja Laha problematičen tudi zaradi njegovih preteklih grehov, piše portal Siol. V letu 2012 je bil namreč zaradi spornih poslov z delnicami izpred dveh desetletij pravnomočno obsojen na enoletno pogojno zaporno kazen. Sporna dejanja v Liku so se po podatkih portala zgodila ravno v obdobju, ko je že začelo veljati dveletno preizkusno obdobje. Tako bi lahko Lahu ob morebitni novi obsodilni sodbi celo razveljavili prvo pogojno obsodbo in bi moral leto dni preživeti v zaporu.

Lah "kategorično zanika"

"Kategorično zanikam kakršne koli trditve ali zgolj napeljevanja k temu, da smo se jaz osebno ali katera izmed družb, povezanih z mano, finančno ali kakor koli drugače okoristili na račun podjetja Liko," za portal odgovarja Lah. Dejal je tudi, da se načeloma ne vpleta v poslovanje družb, ki so v njegovi lasti. Enako naj bi bilo pri Liku.

Dogajanje v Liku je povzročilo veliko škode tudi dobaviteljem, zaposlenim in državi. Nekdanja hčerinska podjetja Liko Trade, Liko Vrata, Liko Pohištvo in Liko Natur ter tudi Liko Erles so vsa končala v stečaju. Finančna uprava, ZZZS in Zpiz so prijavili skupno za kar okoli štiri milijone evrov terjatev, dobavitelji in delavci pa po več 100.000 evrov terjatev, ki bodo ostale nepoplačane.

A. S.