Italija izgnala Slovenca, ki je novačil borce za IS; ta napadel novinarja

Napad na novinarja

Rok Žavbi in njegov oče sta fizično napadla novinarja in snemalca Planet TV, poroča TV Slovenija. Novinarju in snemalcu, ki sta v vasi Pšajnovica v občini Kamnik stala na cesti na javni površini pred hišo družine Žavbi, se je najprej približal oče. Takoj je začel vpiti, da ne dovoli snemanja in jima začel verbalno groziti. Nato se je z avtomobilom pripeljal še Rok Žavbi, ki je fizično napadel snemalca in novinarja. Napad je ostro obsodil tudi predsednik Državnega zbora Matej Tonin, ki je na Twitterju zapisal, da "nesprejemljiv, nedopusten in obsojanja vreden napad ne sme miniti brez posledic za napadalca. Ko bomo začeli tolerirati napade na medije, bo to začetek konca demokracije."