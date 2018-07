Italija izgnala Slovenca, ki je novačil borce za IS

Rok Žavbi je v Italiji prestal zaporno kazen

26. julij 2018 ob 13:08

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Italija je po prestani zaporni kazni iz države izgnala slovenskega državljana Roka Žavbija, ki je bil zaradi novačenja borcev za skrajno skupino Islamska država (IS) in posedovanja orožja obsojen na zaporno kazen. Žavbi je že v Sloveniji.

Italijanska tiskovna agencija Ansa poroča, da je Italija 28-letnega slovenskega državljana, ki je na seznamu tujih borcev, "iz varnostnih razlogov in zaradi javne varnosti" izgnala iz države. Na Generalni policijski upravi so potrdili, da je bil v sredo v večernih urah na letališče Ljubljana v spremstvu dveh italijanskih policistov deportiran slovenski državljan, ki je v Italiji prestal zaporno kazen.

Prizivno sodišče je marca letos Žavbiju kazen znižalo s treh let in štirih mesecev na dve leti, dva meseca in 20 dni zapora. Žavbijev odvetnik Samo Sanzin je povedal, da je bil njegov klient iz Italije izgnan, dobil je tudi prepoved vstopa v državo. Dodal je, da bi po prvotnih izračunih italijanskih pravosodnih organov Žavbi moral na prostost odkorakati šele septembra letos. Pozabili so namreč upoštevati čas, ki ga je preživel v priporu že v Sloveniji, preden je bil izročen Italiji. Po njegovem posredovanju je zdaj Žavbi na prostosti.

Izuril štiri borce

Žavbi naj bi na zahtevo voditelja skrajne muslimanske ločine vahabitov v Bosni in Hercegovini, tam zaprtega imama Bilala Bosnića, v Italiji izuril dva borca, ki sta nato odšla v Sirijo, Ismarja Mesinovića in Minferja Karamalskega. Eden je bil v Siriji ubit leta 2014. Med zaslišanjem je dejanje priznal in italijanskim oblastem predal stike in elektronska sporočila s skrajneži, kar so mu upoštevali kot olajševalno okoliščino.

Žavbija je slovenska policija prijela 6. maja 2016 v Ljubljani na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo, ki ga je izdal preiskovalni sodnik sodišča v Benetkah.

L. L.