Izlitje taline in požar v Acroniju

Policija preiskuje dogodek

18. januar 2017 ob 11:10

Jesenice - MMC RTV SLO/STA

V jeseniškem Acroniju je ponoči zaradi podora goreče taline zagorelo. Gasilci so talino ohlajevali in pogasili goreče predmete v okolici. Poškodovanih ni bilo.

Ob 2.26 se je v Acroniju sprožil samodejni javljalnik požara zaradi prodora goreče taline iz ponovce in eksplozije. Jeseniški poklicni gasilci so izteklo talino ohlajevali in pogasili goreče predmete v okolici, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje,

V Acroniju so pojasnili, da je iz za zdaj še neznanih vzrokov prišlo do manjše eksplozije in poškodbe dela električne napeljave v obratu jeklarne. O dogodku je bila takoj obveščena Gasilsko reševalna služba Jesenice, ki je začela gašiti požar.

Poškodovanih ni bilo, dogodek pa tudi ni imel vplivov na okolico. Nastala je gmotna škoda na napravi, ki naj bi bila odpravljena v naslednjih dneh, so še dodali v Acroniju.

Podrobnejše okoliščine dogodka preiskujejo pristojne službe.

Al. Ma.