Jakupi v svojem zagovoru okrivil Alibabićevo

Nadaljevanje sojenja

Na kranjskem okrožnem sodišču se je danes nadaljevalo sojenje Sandi Alibabić in Mirzanu Jakupiju, ki sta obtožena, da naj bi lansko poletje na Jesenicah tako poškodovala dveletno deklico, da je ta umrla.

Potem ko je Alibabićeva v ponedeljek krivdo zvalila na Jakupija, je ta v današnjem zagovoru trdil prav nasprotno in okrivil Alibabićevo.

Jakupi je danes še naprej odgovarjal na vprašanja tožilke Tine Lesar in svojega zagovornika Damijana Pavlina. Povedal je, da najmlajša hčerka Alibabićeve ni bila zaželena v svoji družini in je bila vsem odveč, on pa jo je imel rad. Dejal je, da je vseh sedem mesecev skupnega bivanja pozival Alibabićevo, naj se obrneta po pomoč na center za socialno delo.

Poudaril je, da je Alibabićevo tudi večkrat prosil, da bi jo odpeljala k zdravniku. Spomnil je na dogodek iz sredine junija, ko je deklica ob igri izgubila zavest. Vendar je po Jakupijevih besedah Alibabićeva dejala, da zdravniška oskrba ni potrebna. Alibabićeva pa je v zagovoru – prav nasprotno – zatrdila, da ji Jakupi ni dovolil, da bi jo peljala k zdravniku.

Na vprašanje tožilke, kako se pusti dveletnega otroka samega doma, je Jakupi povedal, da ni imel druge možnosti, saj je moral hoditi v službo, nihče drug pa ni hotel poskrbeti zanjo, zato je bila deklica večkrat sama doma. "Ta otrok ni imel potrebne ljubezni in varnosti, niso ga peljali k zdravniku, niso se zanimali zanj. Jaz nisem bil oče in – kar se mene tiče – imam čisto vest glede skrbi za deklico," je dejal Jakupi.

Prav tako je obtoženi danes zavrnil navedbe Alibabićeve, da ji je grozil in da se ga je bala. Kot je dejal, iz njegovih ust ni slišala žal besede, povedal pa je tudi, da sta imela dober odnos ter da se nista prepirala. Tožilka je Jakupiju zastavila tudi več vprašanj glede dokazov, ki nakazujejo, da je bila deklica hudo poškodovana že 30. junija in ne šele 2. julija, ko sta obtožena poklicala reševalce.

Jakupijev zagovor je danes trajal pet ur, začel pa se je v ponedeljek, vendar so ga po uri in pol prekinili. Kljub temu njegov zagovor še vedno ni končan, predvidoma se bo nadaljeval 24. aprila, ko mu bo vprašanja zastavljala še zagovornica Alibabićeve Darja Roblek.

Roblekova pričakuje, da bodo materino zgodbo podprli njeni otroci

Kot je po današnjem naroku dejala Roblekova, je bila Jakupijeva izpoved pričakovana – krivdo vali na Alibabićevo. Vendar pa Roblekova pričakuje, da bodo materino zgodbo podprli njeni otroci in Jakupijeva nekdanja žena, ki naj bi pričala o tem, kako je bil že do nje nasilen. Grozil naj bi ji tudi iz pripora, da naj pazi na to, kako bo pričala.

Da je Jakupi krivec za smrt deklice, je prepričan tudi oče deklice, ki se je tudi med današnjim narokom mudil v bližini sodišča. Ob tem je novinarjem dejal, da je Jakupi velik lažnivec. Povedal je, da je bila Alibabićeva, ki ima še tri hčere, novorojenega sina pa ji je prejšnji mesec odvzel center za socialno delo, prej dobra mama. Ne verjame, da bi bila sposobna narediti kaj takega svoji hčerki.

Težko pa je reči, kaj se je dogajalo za štirimi stenami. "Samo obtožena vesta, kaj se je dogajalo," je dejal Jakupijev zagovornik, ki ga različni zgodbi obtožencev nista presenetili. "V tem postopku moramo odgovoriti še na kar veliko vprašanj," je sklenil.

Tožilka je poudarila, da ima obtoženi vso pravico, da ne govori resnice. "Sledil bo dokazni postopek, izvedli in ocenili se bodo dokazi, sodišče pa bo na koncu videlo, kaj je res in kaj ne," je dejala Lesarjeva, ki meni, da je dokazov za obsodbo dovolj.

