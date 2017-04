Poudarki Janez Janša izjav ne daje. Odzval se je samo preko družbenega omrežja Twitter. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Janša trdi, da vložitev tožbe sploh ni več možna, saj je rok zanjo potekel že pred dvema letoma. Foto: BoBo Sorodne novice Bodo Janši odvzeli za skoraj 400.000 evrov premoženja? Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Janša razloge za tožbo za odvzem premoženja vidi v prihajajočih volitvah

Tožilce je v odzivu napotil na "murgelske banksterje"

20. april 2017 ob 17:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Volitve so blizu in Murgle spet udarjajo z repom". Tako se je Janez Janša na omrežju Twitter odzval na novico, da je specializirano tožilstvo proti njemu vložilo tožbo za odvzem premoženja nezakonitega izvora v vrednosti skoraj 400 tisoč evrov. Janša trdi, da vložitev tožbe sploh ni več možna, saj je rok zanjo potekel že pred dvema letoma.

Janez Janša izjav ne daje. Odzval se je samo preko družbenega omrežja Twitter. Trdi, da s tožbo ni seznanjen in da je rok za njeno vložitev potekel že pred dvema letoma. Trdi tudi, da nima toliko nezakonitega premoženja, tožilce pa napotuje na "Murgelske banksterje", ki so, tako Janša, v dveh ropih državnih bank v roku 20 let Slovencem ukradli več kot štiri milijarde premoženja. Omenja pa tudi nekdanjega predsednika Slovenije Milana Kučana in pravosodnega ministra Gorana Klemenčiča.

A tožba je vložena. Katero premoženje natančno želi tožilstvu Janši odvzeti ni znano. Kot pojasnjuje odvetnik Blaž Kovačič Mlinar, bo moral Janša sodišču predložiti: "od kje pravzaprav razpolaga s sredstvi, ki so mu služila za pridobitev tega premoženja."

Kaj bo v tem primeru veljalo kot dokaz? Kovačič Mlinar pojasnjuje, da so to "dokazi s pričanjem, z listinami, dokumentacijo, morda tudi z izvedenci finančne stroke. Vse to so dovoljeni dokazi v tem postopku."

Če mu ne bo uspelo dokazati, da je to premoženje pridobljeno zakonito, se mu s tožbo odvzame. Bodisi konkretno premoženje ali protivrednost tega premoženja. Sodišče lahko tožilstvu pritrdi v celoti ali deloma, lahko pa ga tudi zavrne.

Jolanda Lebar, Radio Slovenija