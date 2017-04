Poudarki Nesreča se je zgodila konec marca, ko je voznik reševalnega vozila, ki ni bil na nujni vožnji, pri zavijanju v levo zaprl pot motoristu. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.2 od 18 glasov Ocenite to novico! V prometni nesreči na Zaloški cesti v Ljubljani sta umrla 29-letni voznik motornega kolesa in 24-letna sopotnica. Foto: MMC/Saša Banjanac Lubej Sorodne novice Trčenje z reševalnim vozilom usodno za motorista in sopotnico Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Je vzrok za nesrečo na Zaloški malomarnost voznika reševalnega vozila?

Policisti so voznika kazensko ovadili

25. april 2017 ob 21:00

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Policisti so na podlagi preiskave prometne nesreče na Zaloški cesti v Ljubljani ovadili voznika reševalnega vozila zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve nesreče iz malomarnosti.

Nesreča se je zgodila konec marca, ko je voznik reševalnega vozila, ki ni bil na nujni vožnji, pri zavijanju v levo zaprl pot motoristu, ki je vozil naravnost. V trčenju sta umrla 29-letni voznik motorja in njegova 24-letna sopotnica, medtem ko se je 25-letni potnik v reševalnem vozilu lažje poškodoval.

Po končani preiskavi so policisti voznika reševalnega vozila ovadili, je poročal POP TV. Kraj nesreče sta si sicer ogledala sodni izvedenec za prometno stroko in preiskovalna sodnica. Na podlagi izvedenčevega mnenja so policisti ocenili, da obstaja utemeljen sum kaznivega dejanja povzročitve nesreče iz malomarnosti.

Po nesreči so se v javnosti sicer pojavile nepreverjene navedbe, da naj bi motorist v križišče pripeljal z znatno prekoračeno hitrostjo od dovoljene.

