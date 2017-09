Kaj je sodišče odločilo o Bavčarjevem zaporu?

Bavčar predlagal odlog prestajanja

1. september 2017 ob 15:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Okrožno sodišče v Ljubljani je odločilo o prošnji nekdanjega predsednika uprave Istrabenza Igorja Bavčarja za odlog prestajanja petletne zaporne kazni, vendar javnosti odločitve še ne razkrivajo.

"Odločitev je posredovana v vročanje in sodišče še nima izkazane vročitve, zato vam vsebine le-te še ne moremo sporočiti," so pojasnili za Slovensko tiskovno agencijo. Zagovornik Igorja Bavčarja, Janez Koščak, je za STA dejal, da odločitve še ni prejel, medtem ko Bavčar ni bil dosegljiv.

Vrhovno sodišče izločilo dva sodnika

Bavčar bi moral v zapor 20. julija, a je tik pred sodnimi počitnicami vložil prošnjo za odlog začetka prestajanja kazni in hkrati zahteval izločitev omenjenih sodnikov. Okrožno sodišče je zahtevo za izločitev v odločanje posredovalo višjemu sodišču v Ljubljani, ki je zahtevo zavrnilo, Bavčar pa je ob izteku pritožbenega roka izkoristil še možnost pritožbe na vrhovno sodišče, ki mu je pritrdilo in iz odločanja izločilo predsednika okrožnega sodišča Marjana Pogačnika in podpredsednico Sonjo Ilovar Gradišar.

Okrožno sodišče je sicer septembra lani Bavčarja in brata Sušinski znova obsodilo zaradi pranja denarja pri preprodaji delnic Istrabenza, Bavčar pa je bil oproščen obtožb napeljevanja k zlorabi položaja. Bavčarju je sodišče zato izreklo kazen petih let zapora, Kristjana Sušinskega je obsodilo na tri leta zapora, Nastjo Sušinskega pa na dve leti. Vsi trije so se pritožili na višje sodišče, vendar je to potrdilo sodbe.

Bavčar mora sicer po pravnomočni sodbi ljubljanskega okrožnega sodišča vrniti tudi nekaj več kot 21 milijonov evrov nezakonite premoženjske koristi, ki jo je pridobil pri veriženju delnic Istrabenza iz leta 2007.

Po poročanju časnika Večer bi 20. junija v zapor morala tudi brata Sušinski, ki pa takrat nista šla v zapor, Kristjan Sušinski pa je prav tako kot Bavčar prosil za odlog nastopa zaporne kazni.

Nastja Sušinski je sodišče prosil, da mu dovoli prestajanje kazni na odprtem oddelku zapora na Dobu. Po podatkih Večera sodišče njegovi prošnji ni ugodilo, zato je šel 11. avgusta na prestajanje zaporne kazni. Po nekaj dneh bivanja v sprejemnem oddelku zapora je bil premeščen na polodprti oddelek, kjer še vedno prestaja kazen.

Al. Ma.