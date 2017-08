Kardiologa Podnar in Vesel zavračata odgovornost za smrt dojenčka

Smrt dojenčka oktobra 2015

29. avgust 2017 ob 16:45

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zdravnika s službe za kardiologijo Tomaž Podnar in Samo Vesel zanikata očitke iz analize smrti dojenčka oktobra 2015. Podnar zgodbo vidi kot obračun med Rajkom Kendo in Marijo Pfeifer.

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana je na začetku oktobra 2015 umrl 37 dni star dojenček s prirojeno srčno napako. Z analizo primera je bilo ugotovljeno, da bi bilo smrt mogoče preprečiti, če bi se zdravniki pred diagnostičnim posegom, med katerim je umrl, bolje pripravili, opozorjeno pa je bilo tudi na sistemske težave.

Zato je bila zoper zdravnika s službe za kardiologijo Tomaža Podnarja in Sama Vesela vložena anonimna kazenska ovadba zaradi suma malomarnega zdravljenja.

Podnar, ki je dal izjavo tudi v imenu Vesela, je za Slovensko tiskovno agencijo dejal, da ne on ne Vesel nista seznanjena s kazensko ovadbo. Po njegovem mnenju gre za lažno ovadbo, ki je namenjena njuni diskreditaciji.

Zanika namreč, da bi z Veselom naredila napako pri obravnavi otroka. "Otrokova situacija ni bila rešljiva. Kar koli bi naredili, ne bi imel nobene možnosti za preživetje," je dejal in dodal, da se je resnost in obsežnost dojenčkove prirojene napake pokazala šele pri obdukciji.

Domneva, da gre za obračun

Ob tem se sprašuje, zakaj je ta informacija prišla v medije šele dve leti po dogodku in kako to, da v dveh letih poročilo o analizi še ni bilo dokončano, kot navajajo na UKC-ju. Meni, da je to posledica obračuna med strokovnim direktorjem pediatrične klinike Rajkom Kendo in strokovno direktorico UKC Ljubljana Marijo Pfeifer.

Pfeiferjeva je namreč želela razrešiti Kendo zaradi objektivne odgovornosti za stanje na otroški kardiologiji, a se ji je Kenda javno uprl in bo očitno svoj mandat, ki se mu izteče v četrtek, končal brez razrešitve.

Podnar je tudi dejal, da je vedel, da je pred dvema letoma potekala analiza varnostnega zapleta po smrti dojenčka, a ni bil nikoli povabljen na pogovor, da bi pojasnil svojo plat zgodbe. Dvomi pa tudi o nepristranskosti zastopnice za kakovost, kot razlog navaja njeno vlogo v programu otroške kardiologije.

Al. Ma.