Kdo je odgovoren za poplave leta 2012? Verbund naj bi kazal na Dravske elektrarne.

Sojenje na mariborskem okrožnem sodišču

7. februar 2017 ob 08:00,

zadnji poseg: 7. februar 2017 ob 13:08

Maribor - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Začela se je glavna obravnava v tožbi, ki jo Mestna občina Maribor vložila proti avstrijski družbi Verbund. Zaradi pridobivanja izvedenskih menj je preložena za nedoločen čas.



Več kot štiri leta po poplavah, v katerih je v porečju reke Drave v Sloveniji nastalo za okoli sto milijonov evrov škode, se je na mariborskem okrožnem sodišču začela prva obravnava v sicer več vloženih tožbah različnih oškodovancev proti avstrijskemu upravljavcu hidroelektrarn na reki Dravi, družbi Verbund.



Mestna občina Maribor (MOM) od Verbunda terja 650.000 evrov zaradi škode ob poplavah novembra 2012, ki naj bi jih družba povzročila z nenadnim izpustom prevelikih količin vode iz akumulacijskih jezer. Pred začetkom glavne obravnave je med stranema potekal tudi poskus mediacije in poravnave, a neuspešno.

Odvetnica MOM-a Magda Vraničar je zadovoljna, da se je postopek pred sodiščem z glavno obravnavo končno začel.

Odvetnik Verbunda Andrej Andrić je podal več procesnih graj in sodišču med drugim očital tudi kršitve načel nepristranskega in poštenega sojenja. Po koncu obravnave dogajanja za medije ni želel komentirati.

Vraničarjeva pa je dejala, da gre za manevre tožene stranke, ki "nikakor ne more sprejeti okoliščine, da se je v Sloveniji zgodil poplavni dogodek, in se poskuša z vsemi sredstvi izogniti tej odgovornosti".

Vstopijo Dravske elektrarne

Kot stranski udeleženec je vstop k tožbi MOM-a proti Verbundu na strani tožeče stranke priglasila družba Dravske elektrarne Maribor. Njena pooblaščenka Damjana Krauberger Mikolič po obravnavi tega ni želela komentirati. Vraničarjeva pa je povedala, da je to za MOM dobro, saj obstajajo poskusi Verbunda, da bi "vso odgovornost ali pa velik del odgovornosti prevalil na Dravske elektrarne". A to po oceni MOM-a in vseh strokovnih mnenjih ne drži, je dejala Vraničarjeva.

Tožba Verbudna proti državi Sloveniji

Glede vstopa Dravskih elektrarn v ta postopek bo odločitev sprejela sodnica Andreja Veselič, ki je obema stranema določila roke za podajo odgovorov na vloge nasprotnih strani. Pooblaščencu družbe Verbund je med drugim naložila tudi, naj sodišču predloži prevod tožbe, ki jo je Verbund za dokazovanje neobstoja odgovornosti 12. oktobra 2015 na Deželno sodišče v avstrijskem Celovcu vložil proti državi Sloveniji. Sodnica je to zahtevala, ker po njenih besedah obstaja možnost, da se postopek prekine zaradi sorodne pravde.

Ker je MOM predlagal pridobitev izvedenskega mnenja Stephana Theobalda, je sodnica odvetnici Vraničarjevi dala 30-dnevni rok za pridobitev tega mnenja. Če to ne bo uspešno, pa bo sodišče to izvedensko mnenje poskušalo pridobilo po uradni dolžnosti. Gre za izvedensko mnenje, ki je bilo izdelano za potrebe predkazenskega postopka, ki ga je v Avstriji proti Verbundu sprožilo avstrijsko tožilstvo.

Odvetnici MOM-a je sodnica Veseličeva še naložila, da MOM dodatno specificira v poplavah nastalo škodo na objektih gospodarske in športne javne infrastrukture.

Za nadaljevanje glavne obravnave, ki je za zdaj preloženo za nedoločen čas, je sicer predlagana izvedba več dokazov in zaslišanj prič, med drugim prič z inštituta za vode, agencije za okolje ter fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, poroča STA.

Tožbe pred številnimi sodišči

Ujma leta 2012 je samo v 12 urah uničila domove več kot 8.000 družinam, poplavljenih je bilo več kot 100.000 hektarjev zemljišč, je za Radio Slovenija poročal Dejan Rat. Za mnoge je bila škoda nepopravljiva, po sanaciji pa je prevladalo prepričanje, da bi lahko katastrofo preprečili. S prstom so pokazali na Verbund, ki naj bi začel prepozno prazniti akumulacijska jezera, ob zapozneli reakciji družbe in obilnem deževju pa se je izjemno povečal pretok vode v slovenskih krajih ob Dravi.

Pred slovenskimi sodišči (Maribor, Ptuju, Slovenj Gradec) poteka skoraj več deset zadev, povezanih z odškodninsko odgovornostjo Verbunda. Skupni znesek zahtevkov je približno 103 milijone evrov.

Med tožečimi je tudi Marija Kostanjevec iz Stojncev, ki izpostavlja: "Da dobiš zadoščenje in da bodo potem bolj pazili na takšne vremenske vplive, pa da ne bodo hrepeneli toliko po dobičkih in da se bodo bolj trudili poskrbeti za varnost ljudi."

V Dupleku zahtevajo 400.000 evrov

Poleg fizičnih oseb, podjetij in zavarovalnic, ki so morale kriti povzročeno in zavarovano škodo, je poleg mariborske občine tudi dupleška, kjer upajo, da bodo dobili povrnjenih dobrih 400.000 evrov. Z odškodninskimi zahtevki se ukvarjajo tudi avstrijska sodišča, saj so se nekateri slovenski oškodovanci odločili, da bodo pravico iskali v domovini Verbunda, ki je tudi večinska lastnica družbe, poroča Radio Slovenija.

