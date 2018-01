Kitajska poziva Slovenijo, da "izroči vse tajvanske kriminalce"

Odziv Kitajske na razkritje izsiljevalskih klicnih centrov

21. januar 2018 ob 13:07,

zadnji poseg: 21. januar 2018 ob 14:03

Kitajsko veleposlaništvo v Sloveniji se je odzvalo na razkritje mednarodne kriminalne združbe, ki je trgovala z ljudmi in žrtve silila v finančne prevare, in zahteva izročitev goljufov.

"Aretacije so plod tesnega sodelovanja med kitajsko in slovensko policijo, ki je med drugim povezano tudi z obiskom posebnega odposlanca LR Kitajske, generalnega sekretarja centralnega komiteja za politiko in pravosodje Menga Jianzhuja, septembra 2017 v Sloveniji," so zapisali v sporočilu za javnost. Slovenska policija je po njihovih navedbah preiskave in aretacije izvedla na podlagi informacij, ki jih je dobila od kitajske policije.

Nizke kazni v Tajvanu

"Telefonske goljufije so delo tajvanskih združb in večinoma usmerjene na Kitajsko. Kriminalci so ustanovili klicne centre v Evropi, jugovzhodni Aziji, Oceaniji, Afriki, Ameriki in drugje. Predstavljali so se kot bančniki, podjetniki, predstavniki zavarovalnic ali pravosodnih organov ali celo kot uslužbenci diplomatskih predstavništev, vse to zato, da bi goljufali Kitajce, živeče na Kitajskem, in kitajske zdomce v tujini. Glede na to, da so v Tajvanu za kazniva dejanja telefonskih goljufij kazni zelo nizke, so tvegali zelo malo," ozadje zgodbe o izsiljevalskih klicnih centrih pojasnjujejo na kitajskem veleposlaništvu.

Zato se je, kot navajajo, za sodelovanje v telefonskih goljufijah odločalo vse več Tajvancev. "Postale so posebna dejavnost tajvanske družbe. Po tajvanskih podatkih se s to dejavnostjo ukvarja približno sto tisoč Tajvancev. S prigoljufanim denarjem si tajvanski kriminalci kupujejo razkošne vile in avtomobile, hodijo v igralnice ali denar zapravljajo kako drugače. Njihove žrtve so večinoma starejši ljudje, študenti, kmetje in delavci, ki tako pogosto izgubijo vse, kar imajo. Zaradi tega si številni celo vzamejo življenje," dodajajo.

Slovenija velja za varno državo

Na kitajskem veleposlaništvu tudi trdijo, da je Slovenija veljala za varno državo, potem ko je zavrnila kitajsko prošnjo za izročitev aretiranega in pozneje izpuščenega tajvanskega državljana Wuja Yuhuija, ki naj bi bil vpleten v telefonske goljufije. Zato so v Slovenijo prišli tudi drugi tajvanski zlikovci. "Po podatkih slovenske policije so bile odkrite tri lokacije, kjer jih je živelo več kot sto. Presenečeni kriminalci iz dveh odkritih centrov so pobegnili iz Slovenije. Vsi, ki so bili v akciji pridržani, so iz kitajskega Tajvana in vpleteni v telefonske goljufije, katerih oškodovanci so kitajski državljani," so zapisali.

Na kitajskem veleposlaništvu tudi navajajo, da sta po podatkih kitajske policije vsaj dva primera prijavljenih goljufij povezana z aretiranimi Tajvanci, in sicer za 290 tisoč juanov (37.200 evrov) in 2,01 milijona juanov (258.000 evrov).

Kitajska zahteva izročitev aretiranih

Ob tem navajajo, da je Kitajska zahtevala pogajanja oziroma spremembe že osem ur pred policijsko akcijo in je imela slovenska stran na razpolago dovolj časa za vsakovrstne spremembe ter da je sedem ali osem ljudi prišlo iz Tajvana v Slovenijo zaradi prevajanja, čeprav jezikovnih težav sploh ni bilo, ker so bili v akcijo povabljeni tudi kitajski policisti. Nekdo iz Tajvana pa je, kot pravijo, v hišni preiskavi celo priznal, da ni prevajalec, ampak policist iz Tajvana. Kitajci pa menijo, da je vključitev tajvanske policije mogoča le na podlagi predhodne privolitve Kitajske.

Kitajska poziva Slovenijo, da izroči vse aretirane Tajvance, ki so bili aretirani v policijski akciji, in "da sodeluje s Kitajsko v nadaljnji preiskavi, da učinkovito preprečuje kriminalna dejanja, da celovito zaščiti pravice oškodovanih oseb ter da prestraši kriminalce". "Kitajska ne želi, da se tajvanski kriminalci izpuščajo brez kazni, in nasprotuje temu, da jih slovenska policija izroči Tajvanu, kjer se bodo ponovno lahko ukvarjali s kriminalnimi posli, Slovenijo ocenjevali kot "varen pristan" za telefonske goljufije, s tem ogrožali varnost slovenske družbe, hkrati pa tudi škodovali dvostranskim odnosom med Kitajsko in Slovenijo," so še zapisali na kitajskem veleposlaništvu.

