Koklovo ponarejanje statuta zastara čez mesec dni

31. avgust 2017 ob 16:25

Skoraj desetletje po ponarejanju statuta Študentske organizacije Univerze na Primorskem (ŠOUP), s pomočjo katerega se je Sebastjan Kokl zavihtel na direktorsko mesto, ta še vedno vztraja na svojem položaju. Primer čez dober mesec dni zastara.

Da se to vendarle ne bi zgodilo, si tako rekoč pet pred dvanajsto prizadevajo na koprskem višjem sodišču, kjer bodo - kot napovedujejo - v pritožbe tako Sebastjana Kokla kot tožilstva, zagrizli na eni izmed sej senata predvidoma še na začetku septembra. Za Kokla je sodišče na prvi stopnji novembra lani ugotovilo, da je kriv, in obsodilo na pogojno zaporno kazen. Obenem je tik pred razglasitvijo sodbe obračunal z mediji in tožilstvom, ki da so, kot je dejal, spisali konstrukt proti njemu osebno. "Počutim se kot kozel Lisec v kozlovski sodbi, ki je moral plačati zato, ker je gledal zelje na sosedovem vrtu," je v svojih sklepnih besedah pred razglasitvijo sodbe vidno razburjen dejal Kokl.

Proti Koklu, ki je v preteklosti zasedal mesto predsednika koprskih Socialnih demokratov (SD), mesto vodje obalnega študentskega organiziranja pa neprekinjeno zaseda že poldrugo desetletje, ločeno poteka še en kazenski postopek. Tožilstvo mu očita, da se je prek obvodnih podjetij Garmond in Duval protipravno okoristil z najmanj 150.000 evri študentskega denarja. Na tožilstvu pravijo, da so obtožnico na sodišče vložili že pred časom, trenutno pa čakajo na razpis prve obravnave.

Koliko časa še na ŠOUP-ju?

Zadnja predsednika ŠOUP-a Seit Demiri in Nassim Djaba doslej od Kokla, vsaj javno, nista zahtevala odstopa. Djaba pravi, da za kaj takega ni bilo pravega razloga, saj da sodba še ni pravnomočna. Da bi Kokl s svojim ravnanjem krnil ugled študentskega gibanja, ne verjame, saj je ta po njegovem mnenju predvsem odvisen od programa in izvedenih projektov. "V Republiki Sloveniji imamo organe pregona z razlogom in ni v moji pristojnosti, da opravljam njihovo delo," še pravi Djaba, ki ne želi špekulirati, kako utegnejo ravnati ob morebitni potrditvi prvostopenjske sodbe. "Kakšni bodo ukrepi in ali bodo sploh potrebni, je debata za čas, ko bo sojenje na drugi stopnji končano."

Je pa pri pregonu direktorja ŠOUP-ja veliko odločnejše tožilstvo, ki v pritožbi od sodišča zahteva, da zaradi ponovitvene nevarnosti Koklu izreče varstveni ukrep prepoved opravljanja funkcij poslovodstva in nadzora. "Dejstvo je, da je direktor ŠOUP-ja Sebastjan Kokl na tej funkciji brez potrebnega veljavnega akta že devet let. Javne evidence izkazujejo, da letno upravlja približno milijon evrov študentskega denarja. Dejstvo pa tudi je, da bo proti obtožencu v kratkem stekel še en kazenski proces, kjer se mu očitata zloraba položaja in materialno okoriščanje na račun študentskega denarja," je svoj predlog utemeljila tožilka Vesna Medica.

