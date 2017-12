Komisija ugotavlja, da je pravosodni policist v primeru sodnika Jana Zobca ravnal ustrezno

Vrhovni sodnik Jan Zobec meni, da je bilo nad njim izvajano nasilje

22. december 2017 ob 15:31

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Komisija uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, ki je preučila primer domnevno grobega ravnanja pravosodnega policista nad vrhovnim sodnikom Janom Zobcem, je ugotovila, da je bilo postopanje pravosodnega policista strokovno ustrezno in skladno s pravili.

Kot je znano, je pravosodni policist pred časom pri vstopu zadržal vrhovnega sodnika Jana Zobca, ker se ta pri vhodu ni zaustavil. Sodnik je to dejanje označil kot grob poseg izvršilne veje oblasti v sodno. "Do nadaljnjega, dokler se stvari ne uredijo (tudi tako, da se mi policist, ki je danes izvajal nad menoj nasilje, opraviči) in dokler ne bom mogel vstopati v sodno stavbo brez strahu, kdaj me bo neki predstavnik izvršilne oblasti napadel in me poniževal, do takrat delam na domu," je zapisal v pismu, ki ga je posredoval medijem.

A komisija, ki jo je po objavi Zobčevega pisma imenoval generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Jože Podržaj, po preučitvi dejanskega stanja ocenjuje, da pravosodni policist ni ravnal neustrezno. "Posnetek v celoti prikazuje, da je bilo postopanje pravosodnega policista korektno, in v tej luči nasprotnim trditvam o neustreznem ravnanju ni mogoče pritrditi," so pojasnili na ministrstvu za pravosodje, kjer dodajajo, da je nesprejemljivo, da se na plečih pravosodne policije lomijo kopja in notranja nesoglasja.

Kot so še zapisali, je komisija ugotovila, da "je pravosodni policist izvedel postopek, ki je v takih situacijah predpisan. S tem, ko je njemu neznani osebi, ki se kljub pozivom ni z ničimer ustrezno identificirala in očitno namenoma ignorirala vse zahtevane varnostne postopke, preprečil nemoten vstop v prostore sodne stavbe, je opravil osnovno varnostno nalogo, ki je namenjena zagotavljanju varnosti vsem zaposlenim v stavbi."

Ministrstvo: Hišni red določajo sodniki sami

Ob tem pa opozarjajo tudi, da so pravosodni policisti v sodni palači na Tavčarjevi ulici zgolj izvajalci hišnega reda, ki so ga določili predsedniki vseh treh sodišč, ki delujejo v tej stavbi. "Ne gre torej za pravila, ki bi jih določila izvršna oblast in bi bila sodni veji vsiljena," so dodali. Izpostavili so tudi, da jim "predstavniki Okrožnega sodišča v Ljubljani, Višjega sodišča v Ljubljani, pa tudi predstavniki vrhovnega sodišča ob različnih priložnostih sporočajo, da je bil prevzem varovanja sodne stavbe pravosodne policije aprila letos pozitiven premik v smislu varnosti in ugleda sodišč in da je izvajanje tega varovanja korektno in profesionalno".

Na ministrstvu so tudi izrazili upanje, da bodo vsa tri sodišča, ki uporabljajo sodno stavbo na Tavčarjevi, v prihodnjih tednih uskladila svoja pričakovanja in zahteve glede hišnega reda. "Do takrat pa bodo pravosodni policisti spoštovali odredbo predsednika vrhovnega sodišča in svojo funkcijo opravljali profesionalno kot doslej, za kar pa je osnovni predpogoj seveda tudi medsebojno spoštovanje nosilcev funkcij in poklicev, ki se vsakodnevno srečujejo v sodni stavbi," so še opomnili na ministrstvu.

L. L.