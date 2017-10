Konec pravde zaradi smrti otroka, ki je bila posledica okužbe z vodo

Bolezen je bila posledica pitja vode, okužene z bakterijo E. coli

11. oktober 2017 ob 19:56

zadnji poseg: 11. oktober 2017 ob 20:06

Ljubljana

Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je končala pravda družine iz Loške doline, ki od Komunale Cerknica zahteva 88 tisoč evrov zaradi smrti otroka.

Avgusta 2011 je 11-mesečni Jakob umrl zaradi posledic okužbe s pitno vodo. Predtem je bil več tednov na zdravljenju v ljubljanskem kliničnem centru, kjer je umrl po težki in redki bolezni zaradi odpovedi ledvic. Bolezen je bila posledica pitja vode, okužene z bakterijo E. coli, ki je izločala strupe, sta potrdila izvedenca medicinske stroke.

"Oba izvedenca sta potrdila obstoj vzročne zveze med smrtjo in med okužbo s smrtonosno bakterijo E. coli," je dejal Jožef Klavdij Novak, odvetnik družine umrlega otroka.

Zakaj potem ni zbolelo 116 prebivalcev iz Loške doline, ki so se tudi takrat okužili z bakterijo E. coli zaradi onesnaženega zajetja vode, niti štirje člani družine umrlega dečka, je zanimalo odvetnika nasprotne strani. Izvedenca zatrjujeta, da ni nič nenavadnega, če po okužbi zboli le ena oseba, kot tudi to, da "v zdravstveni dokumentaciji ni nobenih zapisov glede predhodne bolezni dečka".

Na cerkniški komunali, ki je po oceni družine pokojnega dečka dolžna skrbeti, da je voda za zdravje neoporečna, že ves čas zatrjujejo, da nikakor niso in ne morejo biti odgovorni za to, da je otrok zbolel in pozneje tudi umrl.

"Prepričan sem, da Komunala ni kriva, do bolezni otroka po mojem trdnem prepričanju ni prišlo zaradi vode iz vodovoda," pravi Anton Kranjc, direktor cerkniške komunale.

V vseh teh letih pa policija še vedno ni izsledila neznanega storilca, malomarneža, ki je takrat po polju razlil fekalne vode iz greznice in tako onesnažil zajetje pitne vode.

Sodnica bo pisno sodbo izdala v mesecu dni.

Nina Mrzlikar