Kranjski župan Trilar na kolo ali avtobus - ostal je namreč brez vozniškega dovoljenja

Javno se je opravičil, odstopil ni

27. marec 2017 ob 18:12

Kranj - MMC RTV SLO/STA

Župan Kranja Boštjan Trilar je dobro leto po nesreči, ki jo je povzročil pod vplivom alkohola, prejel kaznovalni nalog. Poleg slabih šest tisočakov kazni so mu izrekli še 18-mesečno prepoved vožnje.

Nalog še ni pravnomočen, a se župan nanj ne bo pritožil, so sporočili z občine.

Kot so še zapisali, bo župan za plačilo izrečene denarne kazni poiskal način za obročno odplačilo. Po izreku prepovedi vožnje z osebnim avtomobilom pa bo za daljše službene poti uporabljal občinska službena vozila z voznikom, in sicer v enakem obsegu kot do zdaj, za zasebne namene pa bodisi kolo, motorno kolo, javni prevoz ali kranjski sistem KRsKOLESOM.

Trilar je 10. februarja lani pod vplivom alkohola povzročil prometno nesrečo in po nesreči zavrnil preizkus alkoholiziranosti. Rezultati strokovnega pregleda, ki so ga nato opravili v zdravstveni ustanovi, pa so potrdili prisotnost alkohola nad dovoljeno mejo.

Po nesreči se je župan javno opravičil in napovedal dva meseca družbenokoristnega dela, odstopil pa ni. Za to se ni odločil niti po tistem, ko mu je odstop zaradi ravnanja v prometni nesreči in izgubljenega zaupanja z veliko večino svetniških glasov priporočil kranjski mestni svet.

T. H.