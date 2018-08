Kranjskim policistom vročili odpoved pogodbe o zaposlitvi

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 21 glasov Ocenite to novico! Mladoletnica je s policijskim kombijem prevažala kranjske policiste, posnetke nočne vožnje s policisti pa je objavila na družbenem omrežju Instagram. Foto: BoBo Sorodne novice Mladoletnica s policijskim kombijem prevažala kranjske policiste Dodaj v

27. avgust 2018 ob 18:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Policistom, ki so julija med nočno izmeno v svojem vozilu prevažali mladoletnico, z njo popivali in ji med drugim za nekaj časa tudi prepustili volan policijskega vozila, so odpovedali pogodbo o zaposlitvi.

Na Policijski upravi Kranj so potrdili, da so sklepe o odpovedi policistom že vročili. Postopki sicer še niso končani, saj se policisti na sklep lahko še pritožijo.

Policisti so za zdaj še vedno delavci policije, prepoved opravljanja dela pa je že aktivna, so dodali na kranjski policijski upravi.

Sporno julijsko dogajanje so začeli preiskovati, ko je neki policist kranjski policijski upravi posredoval posnetke, ki jih je mladoletno deklo objavilo na družbenih omrežjih. Preiskava dogajanja v nočni policijski patrulji je med drugim razkrila tudi malomarnost policistov pri pisanju poročila o opravljenih postopkih tiste noči.

Trojici policistov očitajo tudi ravnanja, ki imajo znake uradno pregonljivih kaznivih dejanj.

