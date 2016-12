Kras postaja zanimiv tudi za vlomilce

Policija je v dveh mesecih in pol obravnavala 15 vlomov

14. december 2016 ob 09:50,

zadnji poseg: 14. december 2016 ob 09:58

Štanjel - MMC RTV SLO/STA

Policijska uprava Koper je med 28. septembrom in 9. decembrom obravnavala kar 15 vlomov na Krasu, od tega 13 vlomov v stanovanjske hiše ter po en vlom v stanovanje in v bencinski servis.

Župan Komna Marko Bandelli, ki je bil žrtev vloma na začetku novembra, je v torek zvečer sklical srečanje krajanov Štanjela in Kobdilja s predstavniki policije. Predstavnik PU-ja Koper Simon Česnik je predlagal, da naj tamkajšnji prebivalci poskrbijo za svoje domove tako, da bo videti, da je nekdo vseskozi doma.

Vlamljali so namreč med 16. in 18. uro, v času, ko so mnogi še v službah. Vlomilci si po navedbah policije najprej ogledajo območje in hiše, kjer bodo vlomili, zato so policisti domačine zaprosili tudi za pomoč in obvestila o sumljivih avtomobilih in ljudeh.

Župan in policisti pa niso naklonjeni temu, da bi domačini sami postavljali vaške straže ali da bi se, če bi vlomilce zalotili pri delu, sami izpostavljali in jih poskušali obvladati.

Tatovi ukradli tudi salamoreznico

Komandir policijske postaje Sežana Jože Muhič je povedal, da so se v preiskavi povezali s policisti v sosednji Italiji, pridobili so tudi nekatere sledi, ki pa jih morajo še raziskati, zato o njih niso želeli govoriti. Česnik je dodal, da so storilci v vlomljenih objektih iskali predvsem denar, nakit in plačilne kartice. V nekaj primerih so bili okradeni tudi fotoaparati, prenosni računalniki in salamoreznica.

V Tomaju so vlomilci odnesli tudi zelo redke in drage ročne ter namizne ure, umetniške slike in kipe, zato gmotna škoda znaša najmanj 100.000 evrov. Pri vlomu v bencinski servis OMV Štanjel pa so vlomilci odnesli cigarete.

Skupna gmotna škoda oziroma vrednost ukradenih predmetov pri vlomih v stanovanjske hiše po navedbah policistov znaša 172.000 evrov, skupaj z ukradenimi predmeti ob vlomu v stanovanje in bencinski servis pa najmanj 175.000 evrov.

G. C.