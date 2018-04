Kriminalisti NPU-ja preiskujejo Telemach, Telekom in Pro Plus

Vzrok preiskav naj bi bilo protipravno omejevanje konkurence

26. april 2018 ob 11:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kriminalisti preiskujejo prehod televizij z brezplačnega oddajanja prek zraka. Problematičen naj bi bil usklajen prehod Pop TV-ja, Kanala A in Planet TV-ja na plačljivo oddajanje prek kabelskega omrežja oziroma IP-televizije, osumljena podjetja pa so Telemach, Telekom in Pro Plus.

"V povezavi z vašimi vprašanji vam lahko potrdimo le, da v omenjeni zadevi NPU vodi predkazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti. Drugih podatkov in informacij v tej fazi postopka ni mogoče posredovati," je za portal Žurnal24 povedal tiskovni predstavnik policije Drago Menegalija.

Pop TV in Kanal A sta signal prek zraka nehala oddajati sredi januarja lani, Planet TV je z enako potezo sledil slabega pol leta pozneje. Obe televizijski hiši sta po ukinitvi brezplačnega oddajanja prek zraka od distributerjev, to je kabelskih operaterjev in IP-operaterjev, zahtevali in dobili nadomestilo za svoje programe, kar je vodilo v niz podražitev paketov za uporabnike.

Telekom ni seznanjen s preiskavo

Na Telekomu, ki je večinski lastnik Planet TV-ja, na Telemachu in Pro Plusu po navedbah portala s preiskavo niso seznanjeni.

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) naj bi po neuradnih informacijah portala Žurnala24 preverjal, pod kakšnimi pogoji so se sklepale pogodbe z različnimi distributerji in ali so si največji med seboj delali kakšne nedovoljene usluge, ki bi lahko pomenile omejevanje konkurence. Protipravno omejevanje konkurence je namreč tudi kaznivo dejanje, zagrožena kazen pa je od šest mesecev do pet let zapora.

G. C.