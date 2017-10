Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Posel z blagovno znamko je bil sklenjen v Luksemburgu, kjer se konča lastništvo Telemacha, prejemnik sredstev pa naj bi bilo podjetje Middlesbor iz Hongkonga, za katerim naj bi stala zakonca Tuš, je takrat poročal Siol.net. Foto: BoBo Sorodne novice Sklad Georgea Sorosa naj bi se zanimal za Tuš Veriga Tuš, ki je v postopku prodaje, lani končno iz rdečih številk Dodaj v

Kriminalisti pod lupo vzeli Tuševe posle z blagovnimi znamkami

Ovadbo naj bi vložile banke

25. oktober 2017 ob 13:01

Celje - MMC RTV SLO, STA

Nacionalni preiskovalni urad naj bi pod drobnogled vzel sume kaznivih dejanj pri prenosu blagovne znamke Tušmobil. Zagrešila naj bi jih zakonca Mirko in Tanja Tuš.

Zakonca Tuš naj bi pred prodajo nase brezplačno prenesla blagovno znamko Tušmobil ter jo nato prodala za 29 milijonov evrov, poroča spletni portal 24ur.com.

Na kakšen način sta postala lastnika te blagovne znamke, ki je bila prej del Tuš Holdinga, po informacijah 24ur.com preiskujejo kriminalisti. Prijavo za te sporne posla naj bi podale banke upnice, saj s kupnino Tuš ni poravnal svojih dolgov.

Tuš naj bi znamke skril pred upniki

Po poročanju portala Siol.net je Mirko Tuš novembra 2016 blagovne znamke Engrotuša, ki so bile od leta 2011 v lasti Mirka in Tanje Tuš, prenesel na podjetje Tus Global Group iz Hongkonga.

Kdo je njegov lastnik, ni mogoče preveriti, a po poročanju Siola je bilo ustanovljeno prav za to, da je Tuš nanj prenesel blagovne znamke in jih skril pred upniki. S tem je Tuš v roke dobil vzvod, da se vključi v prodajni postopek, čeprav so glede na višino njegovih dolgov dejanske lastnice holdinga banke.

Svojih obveznosti do skupine Tuš ni poravnal

Mirko Tuš je podoben manever izpeljal že pri Tušmobilu, tretjem največjem mobilnem operaterju v državi, ki ga je leta 2014 kupil Telemach. Banke, ki so prejele večino 110-milijonske kupnine, so naknadno ugotovile, da se je Tuš vzporedno s Telemachom dogovoril še o prodaji Tušmobilove blagovne znamke, ki jo je pred tem brezplačno prenesel nase. Čeprav je Telemach zanjo zakoncema Tuš odštel 29 milijonov evrov, jo je kmalu zatem ukinil.

Ko je zadeva prišla na dan, so banke od Tuša zahtevale, naj s kupnino poravna svoje obveznosti do skupine Tuš. Te so znašale okoli 25 milijonov evrov. Toda namesto da bi jih poravnal, je sam sebi rok vračila podaljšal za več let, je še pročal Siol.

Tri največje banke upnice – NLB, SID banka in Gorenjska banka – so zato zoper Mirka Tuša po takratnih informacijah portala vložile kazensko ovadbo. Zaradi prenosa blagovnih znamk so mu očitale zlorabo položaja.

A. S.