Hišne preiskave bodo kriminalisti opravljali tudi v četrtek. Foto: MMC RTV SLO/Aljoša Masten

Kriminalisti preiskujejo korupcijo pri gospodarskem poslovanju, med drugim na Pošti Slovenije

Ena oseba ostaja v pridržanju

6. julij 2017 ob 07:36

Koper - MMC RTV SLO

Koprski kriminalisti so v sodelovanju z mariborskimi in ljubljanskimi kolegi v sredo popoldne izvedli več hišnih preiskav, med drugim na sedežu Pošte Slovenije na Slomškovem trgu v Mariboru.

Po navedbah koprske policijske uprave so kriminalisti na področju PU Ljubljana in PU Maribor izvajali hišne preiskave zaradi zbiranja dokazov o kaznivih dejanjih s področja korupcije pri gospodarskem poslovanju.

Trem osebam je bila odvzeta prostost. Dve osebi sta bili po opravljenih hišnih preiskavah izpuščeni, ena pa je še v policijskem pridržanju.

Hišne preiskave so se opravljale na naslovih bivanja treh osumljencev in v poslovnih prostorih dveh gospodarskih družb, kjer so osumljenci zaposleni.

