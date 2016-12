Ksenija Horvat Petrovčič izgubila tožbo proti Leljaku

Sodba je pravnomočna

22. december 2016 ob 18:26

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Višje sodišče v Ljubljani je ugodilo pritožbi zastopnikov publicista Romana Leljaka in zavrnilo tožbeni zahtevek nekdanje urednice informativnega programa TV Slovenija Ksenije Horvat Petrovčič.

Ta je Leljaka sicer tožila zaradi njegove trditve, da v oddaji Tarča ni smel pokazati 36-stranskega dokumenta. Višje sodišče je ocenilo, da sodišče prve stopnje sicer ni zagrešilo v pritožbi očitane kršitve določb pravdnega postopka. Tudi vsa pomembna dejstva je v zadostni meri in pravilno ugotovilo. Vendar pa višje sodišče ne soglaša z materialnopravnim zaključkom, da sporna toženčeva izjava predstavlja prekomeren poseg v osebnostne pravice tožnice in prekoračeno mejo svobode izražanja, je med drugim navedeno v sodbi višjega sodišča.

Leljak je sicer izjavil, "da je želel dokument, ki naj bi bil pomemben za razjasnitev domnevnega umora Stjepana Crnogorca, ki naj bi ga v letu 1972 zagrešili pripadniki tedanjega SDV-ja, predložiti tudi v oddaji Tarča, pa mu to ni bilo dovoljeno, ker je tisti dan gospod Janez Zemljarič poklical urednico Ksenijo Horvat Petrovčič in so se tam dogovarjali, kako in na kakšen način".

Horvat Petrovčičeva je takšna namigovanja sicer zavrnila že ob vložitvi tožbe. "Z Janezom Zemljaričem nisem govorila ne tisti dan ne nikoli prej, kaj šele, da bi se z njim dogovarjala o vsebini oddaje. V informativnem programu Televizije Slovenija oddaje oblikujemo samostojno, upoštevajoč zgolj profesionalna novinarska merila," je navedla.

Po sodbi prvostopenjskega sodišča bi moral Leljak Horvat Petrovčičevi med drugim plačati 3500 evrov z zamudnimi obrestmi in povrniti stroške postopka. A je višje sodišče Leljakovi pritožbi ugodilo in plačilo pravdnih stroškov in stroškov pritožbenega postopka naložilo Horvat Petrovčičevi.

Horvat Petrovčičeva je za STA povedala, da s sodbo še ni seznanjena in da jo bo komentirala, ko jo preuči.

