Motorist je umrl na kraju nesreče, konja pa je veterinar zaradi poškodb uspaval. Policisti so lastnika konj ovadili zaradi povzročitve splošne nevarnosti.

Lastnik konja, ki je povzročil prometno nesrečo, kazensko ovaden

Medpreganjanjem konj čez cesto se je smrtno ponesrečil 55-letni motorist

19. maj 2017 ob 18:31

Postojna - MMC RTV SLO

Policisti so pojasnili okoliščine prometne nesreče, v kateri je 55-letni motorist trčil v konja na cesti med Hruševjem in Postojno in umrl. Do nesreče je prišlo, ko je 57-letni domačin preganjal pobegle konje čez cesto nazaj na kmetijo.

Policisti so na kraju ugotovili, da je 55-letni motorist z Unca vozil od Hruševja proti Postojni, ob istem času pa je domačin preganjal pobegle konje preko ceste nazaj proti kmetiji. Ko so konje gnali nazaj proti domu, so sicer opozarjali voznike iz obeh smeri.

Preko ceste so uspeli prepeljati tri konje, ko je cesto prečkal četrti konj, pa je pripeljal motorist in trčil vanj, so danes sporočili iz koprske policijske uprave. Pri tem je motorist umrl na kraju nesreče, konja pa je veterinar zaradi poškodb uspaval na kraju nesreče.

Policija je lastnika konj kazensko ovadila za kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti.

Luka Lukič