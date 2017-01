Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Led je razbil vetrobransko steklo avtomobila in ga porinil v notranjost, razbiti delci pa so se raztresli po notranjosti vozila. Foto: Policija Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ledena ploskev zdrsnila s tovornega vozila in povzročila hudo nesrečo

Več primerov vožnje z neočiščenimi tovornjaki

19. januar 2017 ob 10:47

Kranj - MMC RTV SLO

Led, ki je zdrsel s tovornega vozila na cesti med Mojstrano in Kranjsko Goro je prebil steklo na avtomobilu. Pri tem je bil voznik lažje poškodovan, sopotnik pa huje.

Po poročanju kranjskih policistov je ledena ploskev zdrsnila s ponjave tovornega vozila v nasproti vozeči osebni avtomobil. Led je razbil vetrobransko steklo avtomobila in ga porinil v notranjost, razbiti delci pa so se raztresli po notranjosti vozila in lažje poškodovali voznika, huje pa potnika. V avtomobilu je bil še otrok, ki po prvih podatkih ni poškodovan.

Proti vozniku tovornega vozila policisti vodijo postopek, poleg tega pa opozarjajo, da to ni bil edini takšen primer. Po avtocesti iz Kranja proti Ljubljani je v sredo vozil voznik tovornega vozila, s katerega se je raztresal zamrznjen sneg, v ponedeljek pa so raztresanje ledu s tovornega vozila policisti obravnavali na gorenjski avtocesti v predoru pri Mostah.

