Leto po razkritju RTV Slovenija kriminalisti spisali ovadbi zaradi spornih dobav v zdravstvu

Preplačilo za 138 tisočakov

24. oktober 2017 ob 13:26,

zadnji poseg: 24. oktober 2017 ob 16:31

Šempeter pri Gorici - MMC RTV SLO, STA

Novogoriški kriminalisti so po preiskavi sumov nepravilnosti pri naročanju kolčnih protez v šempetrski bolnišnici ovadili javnega uslužbenca zaradi dveh oškodovanj javnih sredstev.





Po navedbah Policijske uprave Nova Gorica obstaja utemeljen sum, da je ovadeni v postopku javnega naročila "zavestno kršil predpise zakona o javnem naročanju in pravilnik o javnem naročanju ter na ta način omogočil negospodarno uporabo teh sredstev". Za kaznivo dejanje oškodovanja javnih sredstev je zagrožena kazen od treh mesecev do petih let zapora in denarna kazen.

Na PU Nova Gorica niso navedli, za katero zdravstveno ustanovo gre, a med številnimi aferami o preplačilih za materiale v zdravstvu je lani v medije prišla tudi zgodba o previsokih cenah, po katerih so umetne kolke nabavljali v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica. Kot so tedaj poročali v oddaji Tarča na TV Slovenija, naj bi šempetrska bolnišnica kolčne proteze več let nabavljala po 71 odstotkov višji ceni kot na primer jeseniška.

Da nekatere bolnišnice določene pripomočke in zdravila močno preplačujejo, je razkrila oddaja Tarča na TV Slovenija. Novinarsko preiskavo je opravila posebna podatkovno-preiskovalna skupina EkstraVisor.



Njihovi izsledki so dostopni na spletnem mestu:

ekstravisor.rtvslo.si

. Oddaja Tarča, kjer so predstavili vse podatke, pa je dostopna v arhivu RTV4D.



Na podlagi javnih informacij in zbranih obvestil je konec lanskega leta zadevo začela preiskovati tudi policija. Kot so danes sporočili s PU Nova Gorica, so kriminalisti v predkazenskem postopku preiskovali sume, da je bilo storjenih več kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja in oškodovanja javnih sredstev. Pod drobnogled so vzeli več zaposlenih v javnem zavodu ter pri potencialnih dobaviteljih.

Preplačilo za 138 tisočakov

Med drugim so opravili tudi izračune cen kolčnih protez na trgu v Sloveniji glede na časovno umeščenost in glede na konkreten izdelek. Kot so zapisali na PU Nova Gorica, je bila ocenjena vrednost javnega naročila glede na primerljive podatke posameznega izdelka nerealna oz. previsoka za od 10 do 48 odstotkov. Tako je javni zavod v obravnavanem obdobju kolčne proteze preplačal za približno 138.000 evrov.

"Utemeljiti smo uspeli sum, da je javni uslužbenec v obdobju med leti 2012 in 2015 omogočil negospodarno uporabo javnih sredstev, tako da je bilo na škodo javnega zavoda izplačanih 138.000 evrov plačil. Gre se za bivšega zaposlenega te ustanove," je na današnji izjavi novogoriške policije pojasnil vodja tamkajšnjih kriminalistov Marino Pangos, ki na vprašanje, ali gre za bivšega vodilnega zdravstvene ustanove, ni želel odgovoriti.

Po besedah kriminalista niso zaznali, da bi si osumljeni javni uslužbenec na ta način pridobil premoženjsko korist. Lahko pa bi premoženjsko korist omogočil komu drugemu.

V predkazenskem postopku je policija preiskovala tudi sume nepravilnosti pri izvedbi javnih naročil znotraj javne ustanove in morebitne povezanosti med javnimi uslužbenci in dobavitelji. A kot so zapisali v današnji izjavi za javnost, na tem področju niso ugotovili znakov kaznivih dejanj.

Kriminalisti so v okviru predkazenskega postopka obravnavali tudi sum kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic in sum kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev, a za ti dve kaznivi dejanji niso zbrali dokazov.

Podrobnosti revizije še niso znane

V šempetrski bolnišnici so po razkritju domnevnih nepravilnosti opravili revizijo glede nabave kolčnih protez in poročilo predali tudi policiji. Podrobnosti o ugotovitvah revizije niso želeli razkriti javnosti. Junija letos je vodstvo bolnišnice spregovorilo o zadevi; direktorica Nataša Fikfak je pojasnila, da trenutno nabavljajo dele kolčnih protez po novem sporazumu o javnem naročanju, sprejetem decembra 2016. Preiskava policije se je osredotočila na obdobje med leti 2012 in 2015, so danes sporočili s policije.

Fikfakova je junija pojasnila, da sta v primerjavi z istimi artikli, ki so bili nabavljeni po primerljivem javnem razpisu iz leta 2012, dva dela proteze za 30 odstotkov cenejša, medtem ko so preostali cenejši za od dva do pet odstotkov.

Tokrat pa je Fikfakova v izjavi medijem opozorila, da se je preiskava osredotočala na javno naročanje kolčnih protez v letih 2012-2015 in ne na obdobje pred tem. Ravno v tem času se je v bolnišnici zamenjalo vodstvo, spremenil se je tudi zakon o javnem naročanju in posledično postopki javnega naročanja. Slednji so po oceni Fikfakove zdaj bolj transparentni.

VIDEO Nekatere bolnišnice preplačujejo zdravila

G. K., Al. Ma.