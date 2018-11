Obvestilo o najdbi trupla so murskosoboški policisti prejeli v soboto dopoldne. Foto: BoBo Dodaj v

Lovci zunaj Radencev našli razpadajoče žensko truplo

Odrejena je bila sanitarna obdukcija

25. november 2018 ob 17:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Lovci so med lovom ob reki Muri v gozdu zunaj naselja Radenci v bližini zaščitnega nasipa našli žensko truplo. To je bilo v razpadajočem stanju in neprepoznavno.

Zdravnik, ki ga je pregledal, na njem ni našel znakov nasilja, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, kjer so obvestilo o najdbi trupla prejeli v soboto dopoldne.

Odrejena je bila sanitarna obdukcija. Policisti so zavarovali biološki material, ki bo posredovan nacionalnemu forenzičnemu laboratoriju, so še navedli na murskosoboški policijski upravi. Javnost bodo o ugotovitvah obvestili po vseh zbranih podatkih.

Al. Ma.