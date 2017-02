Mariborska občina zaradi stoletnih poplav toži avstrijske hidroelektrarne Verbund

Sojenje na mariborskem okrožnem sodišču

7. februar 2017 ob 08:00

Maribor - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Po neuspešni mediaciji se začenja proces, v katerem mariborska občina toži avstrijski Verbund zaradi povzročene škode na javni infrastrukturi ob stoletnih poplavah novembra 2012.



Ujma leta 2012 je zgolj v 12 urah uničila domove več kot 8.000 družinam, poplavljenih je bilo več kot 100.000 hektarjev zemljišč. Za mnoge je bila škoda nepopravljiva, po sanaciji pa je prevladalo prepričanje, da bi lahko katastrofo preprečili. S prstom so pokazali na Verbund, ki naj bi začel prepozno prazniti akumulacijska jezera, ob zakasneli reakciji družbe in obilnem deževju pa se je izjemno povečal pretok vode v slovenskih krajih ob Dravi.



Prav to želijo dokazati tudi na Mestni občini Maribor (MOM), kjer terjajo 649.000 evrov odškodnine za uničenje infrastrukture. Med drugim je narasla Drava pustila posledice na cesti v Trčovo in na kopališču Mariborski otok. Pred slovenskimi sodišči (Maribor, Ptuju, Slovenj Gradec) poteka skoraj več deset zadev povezanih z odškodninsko odgovornostjo Verbunda. Skupni znesek zahtevkov je približno 103 milijone evrov.

Med tožečimi je tudi Marija Kostanjevec iz Stojncev, ki izpostavlja: "Da dobiš zadoščenje in da bodo potem bolj pazili na takšne vremenske vplive, pa da ne bodo hrepeneli toliko po dobičkih, da se bolj trudijo za varnost ljudi poskrbeti."

V Dupleku zahtevajo 400.000 evrov

Poleg fizičnih oseb, podjetij in zavarovalnic, ki so morale kriti povzročeno in zavarovano škodo, je poleg mariborske občine tudi dupleška, kjer upajo, da bodo dobili povrnjenih dobrih 400.000 evrov. Z odškodninskimi zahtevki se ukvarjajo tudi avstrijska sodišča, saj so se nekateri slovenski oškodovanci odločili, da bodo pravico iskali v domovini Verbunda, ki je tudi večinska lastnica družbe, poroča Radio Slovenija.

Po pisanju Slovenske tiskovne agencije je v okviru avstrijskega sojenja nemški izvedenec Stephan Theobald nedavno izdelal dopolnilno izvedensko mnenje. To je po navedbah odvetnikov iz odvetniške pisarne Grilc-Vouk-Škof obremenilno za Verbund in bistveno izboljša možnosti, da bo Verbund pripravljen za resna pogajanja o odškodnini. Mnenje je po navedbah omenjenih odvetnikov pomembno tudi za postopke v Sloveniji, še poroča STA.

Dejan Rat, Radio Slovenija