Mariborski brezdomec ni priznal krivde za umor drugega brezdomca

Umor pri mariborskem nakupovalnem središču

4. april 2017 ob 13:27

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

38-letni Tomi Kolar, obtožen umora 41-letnega Ludvika Pukšiča novembra lani, se je na predobravnavnem naroku izrekel za nedolžnega. Grozi mu 15 let zapora.

Predsednici senata na mariborskem sodišču Danili Dobčnik Šošterič tudi v drugo ni uspelo končati predobravnavnega naroka za 38-letnega brezdomca Tomija Kolarja, obtoženega, da je novembra lani v zapuščenih prostorih nekdanjih mariborskih zaporov umoril 41-letnega Ludvika Pukšiča.

Ob prvem poskusu predobravnavnega naroka na začetku marca sodišču ni uspelo priti niti tako daleč, saj je Kolar zahteval drugega zagovornika po uradni dolžnosti, ker z Darjanom Lampičem ni bil zadovoljen. Potem ko je sodišče zanj imenovalo že četrtega odvetnika Sašo Jenčiča, vmes sta se namreč dva zaradi zasedenosti opravičila, je kazalo, da bo tokrat predobravnavni narok izpeljan do konca.

Obdolženi, sicer brezdomec, ki je na prvem naroku celo zanikal svojo identiteto, je sicer kar takoj dal vedeti, da ne namerava priznati krivde, zato tožilki Mateji Artenjak niti ni uspelo predstaviti ponujene kazni v zameno za priznanje.

Predlog za psihiatrični pregled

Njegov zagovornik je nato začel predstavljati dokazne predloge obrambe na glavni obravnavi in pri tem predlagal imenovanje novega izvedenca psihiatrične stroke, ki bi pregledal vso dosedanjo zdravstveno dokumentacijo Kolarja in se z obdolženim tudi pogovoril ter nato presodil, ali je pri njem prisotna kakršna koli duševna motnja, ki bi lahko vplivala na to, da obdolženi ne bi bil sposoben razumeti pomena svojega ravnanja.

Če sodišče temu predlogu ne bi pritrdilo, pa je predlagal vsaj zaslišanje izvedenca Mladena Vrabiča, ki je že pripravil izvedensko mnenje, da Kolarja znova pregleda in se izreče o njegovem psihičnem stanju. Predvsem to, ali je mogoče, da se je pri obdolženem v času dejanja pojavila kakšna sicer prikrita motnja, zaradi katere je življenje Pukšiču vzel v stanju neprištevnosti ali bistveno zmanjšane prištevnosti.

Z njegovimi predlogi pa se ni strinjal Kolar, ki je dejal, da se tako pred narokom nista dogovorila, po desetminutnem odmoru pa je odvetnik Jenčič zahteval njegovo razrešitev zaradi nezaupanja med njim in njegovim klientom. Sodnici zato ni preostalo drugega, kot da narok znova preloži in ga razpiše za 20. april. Kaj je obdolženega zmotilo, ni jasno, se pa menda ne želi izgovarjati na neprištevnost.

Kolar naj bi 23. novembra lani v zapuščenih prostorih poleg največjega mariborskega nakupovalnega središča vzel življenje Ludviku Pukšiču, s katerim sta sicer bivala v istih prostorih, a bila že nekaj časa sprta. Morilec naj bi se žrtve lotil z nožem na grozovit in zahrbten način, za kar mu grozi najmanj 15 let zapora.

Policisti so Kolarja prijeli še isti dan, ko se je zgodil umor, in sicer v kraju Osluševci, ko je peš hodil proti meji s Hrvaško. Od takrat je v priporu.

Al. Ma.