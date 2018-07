Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! V sindikatu pravijo, da je bilo od leta 2006 prikrajšanih več kot 1.000 poklicnih gasilcev. Foto: BoBo V sindikatu pravijo, da je bilo od leta 2006 prikrajšanih več kot 1.000 poklicnih gasilcev. Poračun za celotno obdobje bi po njihovih izračunih na gasilca znašal od 1.600 do 1.700 evrov brez obresti. Po pojasnilih ne gre za velike zneske, Švarc je navedel, da bi dobili za 1,49 evra boljše plačilo malice na noč, pri čemer ima poklicni gasilec - teh je v 14 poklicnih enotah zaposlenih nekaj več kot 700 - nočno izmeno približno sedemkrat mesečno. Sorodne novice Poklicni gasilci zahtevajo plačilo nočnega dodatka Poškodovani celjski gasilci tožijo zavarovalnici za izplačilo odškodnine Dodaj v

Mariborsko delovno sodišče: Gasilcem pripada višje nadomestilo za prehrano

Sindikat prepričan, da direktorji nimajo več izgovorov

24. julij 2018 ob 14:43

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Mariborsko delovno sodišče je pritrdilo poklicnim gasilcem, ki so več let opozarjali, da bi jim moralo za čas nočnega dela pripadati 50 odstotkov višje nadomestilo za prehrano.

Kot je povedal sekretar sindikata poklicnega gasilstva David Švarc, so gasilci že leta 2015 pozvali delodajalce, naj jim začnejo obračunavati in izplačevati omenjeno višje nadomestilo. Že takrat so pojasnili, da jim to pripada na podlagi zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je bil uveljavljen v letu 2006. Zato so zahtevali tudi poračun obveznosti za nazaj.

A večina direktorjev je njihov poziv zavrnila, češ da za izplačilo nimajo ustrezne pravne podlage, da bi lahko obračunali in povrnili dolg za nazaj. Zato so v sindikatu sprožili individualna delovna spora v Mariboru in Krškem. V primeru slednjega je ljubljansko delovno in socialno sodišče na zunanjem oddelku v Brežicah lani že odločilo v njihovo korist, a se je takratni direktor pritožil na višje sodišče. To pa je zadevo vrnilo v ponovno odločanje na prvo stopnjo, kjer se na novo razsodbo še čaka.

Obrazložitev na 20 straneh

V tokratni sodbi mariborsko delovno sodišče podaja temeljito obrazložitev na 20 straneh, je dejal predsednik sindikata Aleksander Ogrizek. Sodišče je razsojalo prav v njegovem konkretnem primeru in razsodilo, da mu mora Gasilska brigada Maribor poravnati razliko povračil stroškov za prehrano v višini 1.086 evrov, poleg svojih stroškov sodnega postopka pa še 981 evrov stroškov sodnega postopka.

Kot je povedal Ogrizek, se je z direktorjem o tem že pogovarjal, a v tem trenutku še ni jasno, ali se bo ta na sodbo pritožil. Ogrizku naj bi zagotovil, da so sredstva pripravljena.

Nadomestilo od leta 2006 izplačujejo le v Trbovljah

Večina enot je sicer po Švarčevih besedah po sodbi prvostopenjskega sodišča v Brežicah začela redno plačevati nadomestila, nekatere so gasilcem izplačale tudi razliko za nazaj, a zaradi zastaralnega roka le za pet let. Ko pa je višje sodišče zadevo vrnilo v ponovno odločanje, so nekatere od enot znova prenehale izplačevati višje nadomestilo. Že vse od leta 2006 jim ga izplačujejo le v Trbovljah.

