Poudarki Osumljenca sta s svojim dejanjem v času prijetja po besedah policije izvršila kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Kriminalisti so oba osumljenca obvladali. Foto: BoBo Dodaj v

Med begom pred aretacijo osumljenec trčil v policijski avto

Kriminalisti so oba osumljenca obvladali

24. januar 2018 ob 16:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kriminalisti so v preiskavi suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami v Ljubljani prijeli dva moška. Pri ustavljanju njunega vozila v bližini krožišča Žale je voznik namerno trčil v vozilo kriminalistov, medtem ko je drugi skušal pobegniti. Kriminalisti so oba obvladali.

Kriminalisti so v postopku uporabili tudi prisilna sredstva, pri čemer ni bil nobeden poškodovan. Osumljenca sta s svojim dejanjem v času prijetja po besedah policije storila kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

Nujna preiskovalna dejanja v omenjeni preiskavi kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in osnovnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog izvajajo preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada, so še sporočili iz policije, kjer dodajajo, da več podatkov za zdaj ne morejo dati.

L. L.