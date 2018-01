Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.2 od 21 glasov Ocenite to novico! Poudarki Voznika policisti prijeli

Med prevozom nezakonitih prebežnikov povzročil nesrečo

V vozilu 19 tujcev

17. januar 2018 ob 18:38

Ljutomer - MMC RTV SLO, STA

Policisti so v okolici Ljutomera zasledovali kombinirano vozilo, ki je nezakonito vstopilo v državo. Zaradi neprilagojene hitrosti je voznik zapeljal z vozišča.

Voznik kombiniranega vozila avstrijskih registrskih tablic ni upošteval znakov policistov, ki so ga ustavljali, ampak je hitro zapeljal proti Ljutomeru. Zunaj naselja Veščica je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal z vozišča in trčil v dva prometna znaka, nato pa v grmovje, kjer je obstal. Voznik je zatem stekel iz vozila in skočil v reko Ščavnico. Policisti so ga prijeli ob reki.

V vozilu je bilo poleg 29-letnega državljana Ukrajine, ki je vozil, še 19 tujcev, in sicer 17 državljanov Pakistana in dva državljana Nepala, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo. V prometni nesreči je bilo osem tujcev lažje poškodovanih.

Pred dogodkom so na Razkrižju prijeli tudi 38-letnega državljana Turčije v vozilu avstrijskih registrskih številk, ki je imel dovoljenje za prebivanje v Avstriji.

Tako državljanu Ukrajine kot Turčije so odvzeli prostost zaradi utemeljenih razlogov suma, da sta v sostorilstvu izvedla kaznivo dejanje prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Oba bodo privedli pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Murski Soboti.

Tujci so v policijskem postopku zaprosili za mednarodno zaščito in jih bodo prepeljali v Azilni dom v Ljubljano.

