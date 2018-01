Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Policija preverja, ali je na avtobusu res bomba. Foto: MMC RTV SLO VIDEO Mejni prehod Dragonja zap... Dodaj v

Mejni prehod Dragonja po bombnem preplahu spet odprt

Koliko časa bo preiskava še trajala, ne morejo predvideti

25. januar 2018 ob 10:52,

zadnji poseg: 25. januar 2018 ob 12:33

Dragonja - MMC RTV SLO, STA

Mejni prehod Dragonja je po treh urah znova odprt, so sporočili policisti. Koprski policisti so namreč od 8.40 mejni prehod zaprli in neuradno preverjali, ali je na avtobusu bomba.

S Policijske uprave Koper so sporočili, da je bil mejni prehod zaprt od 8.40 do 11.45, niso pa pojasnili, kaj je pokazala preiskava.

Že pred tem so sicer dejali, da so zaradi varnosti ljudi in premoženja promet prek prehoda ustavili, ker so preiskovali sum kaznivega dejanja. Kot omenjeno, so po neuradnih informacijah preverjali, ali je na enem izmed avtobusov, ki je nameraval čez mejo, bomba.

