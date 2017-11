Mirku Krašovcu bodo morali v zadevi Betnava soditi že tretjič

Vrhovno sodišče je vrnilo sodbo na prvostopenjsko sodišče

9. november 2017 ob 18:05,

zadnji poseg: 9. november 2017 ob 18:09

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Vrhovno sodišče v Ljubljani je razveljavilo obsodilno sodbo nekdanjemu ekonomu mariborske nadškofije Mirku Krašovcu zaradi kršitve zakona o kazenskem postopku, v sodbi pa naj tudi ne bi bili jasni razlogi glede naklepa.

Vrhovno sodišče je že septembra, med obravnavanjem zahteve za varstvo zakonitosti, prekinilo prestajanje vikend zaporne kazni. Krašovca je okrožno sodišče v ponovljenem sojenju obsodilo na kazen treh let zapora in višji sodniki so to odločitev lansko poletje potrdili.

Prvostopenjsko sodišče je odločilo, da je Krašovec kriv napeljevanja k poslovni goljufiji nekdanje direktorice Betnave Dragice Marinič in nekdanjega vodje za investicije v Betnavi Antona Ekarta. Sodišče je odločilo, da je Krašovec dvojico nagovoril, da sta gospodarskemu ministrstvu posredovala navidezne gradbene situacije, s tem pa so pridobili evropska sredstva 1,772 milijona evrov za obnovo mariborskega škofijskega dvorca Betnava.

Nejasni razlogi sodišča

Vrhovno sodišče je zdaj ugotovilo "precejšnje nasprotje med razlogi sodbe o vsebini listin in samimi listinami". Kot so zapisali na vrhovnem sodišču, so razlogi sodbe sodišča prve stopnje glede napeljevalčevega naklepa nejasni.

Vrhovno sodišče je zato izpodbijano pravnomočno sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo v novo sojenje pred popolnoma spremenjenim senatom.

"Čeprav je sodba razveljavljena zaradi bistvenih kršitev določb kazenskega postopka, je vrhovno sodišče, ker je bila glavna obravnava drugič - po ponovnem sojenju - opravljena pred istim senatom sodišča prve stopnje, ocenilo, da bo novo sojenje lažje izvedeno pred spremenjenim senatom," so še dodali na vrhovnem sodišču.

G. C.