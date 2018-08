Miro Senica lahko spet razpolaga s premoženjem

Pravnik Miro Senica leta 2013. Taistega leta so na njegovem domu in v njegovi odvetniški pisarni opravili hišne preiskave. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

Zadeva Delamaris

28. avgust 2018 ob 11:44

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Odvetnik Miro Senica lahko po petih letih spet razpolaga s premoženjem iz zadeve Delamaris. Potekel je namreč zakonski rok. Kaj je v vsem tem času počelo celjsko okrožno sodišče?

Okrožno sodišče v Celju je odpravilo začasno zavarovanje za njegove luksuzne nepremičnine v Ljubljani in na Obali, lastništvo odvetniške pisarne Miro Senica in odvetniki, osebne bančne račune ter nekaj drugega premoženja, poroča portal Siol. Del premoženja je sicer že pred zasegom prepisal na življenjsko partnerico Katarino Kresal.

Senica lahko s premoženjem spet prosto razpolaga zaradi zastoja pri sojenju v zadevi Delamaris, v kateri mu tožilstvo očita, da je pri svetovanju pri nakupu delnic Delamarisa k zlorabi položaja napeljeval nekdanjo direktorico Vegrada Hildo Tovšak, s čimer naj bi neupravičeno pridobil 1,35 milijona evrov provizije. Očitajo mu tudi pranje denarja.

Kaj je ves ta čas počelo pravosodje

Obtožnica je bila vložena že na začetku julija 2015, a je več kot tri leta zatem zadeva še vedno na začetku. Na Specializiranem državnem tožilstvu so za Siol odgovornost za to pripisali celjskemu okrožnemu sodišču, ki "v vsem tem času ni končalo niti predobravnavnega naroka" in je o ugovoru Senice zoper obtožnico odločalo več kot leto dni.

Ob tem so za Siol na tožilstvu opozorili, da mora sodišče zadeve, v katerih je odrejeno začasno zavarovanje premoženja, obravnavati prednostno, to pa se v primeru Senice ni zgodilo, "čeprav je tožilstvo na sodišče naslovilo številna pospešitvena sredstva". Celjskemu sodišču so v tem obdobju po pisanju Siola poslali pet urgenc, zadnjo 4. junija.

Sodišče: Postopek je kontinuiran

Na sodišču odgovornost medtem zavračajo. "Postopek se ves čas kontinuirano obravnava, predobravnavni narok je že bil izveden, odločeno je bilo tudi že o izločitvi dokazov, tako da je zadeva v fazi odločanja o razpisu obravnave. Glede na navedeno za zdaj ni bilo razlogov za uvedbo še dodatnih pospešitvenih sredstev," so zapisali za Siol.

Oteževalna okoliščina pri vodenju postopka je tudi to, da je marca Višje sodišče v Celju potrdilo odločitev okrožne sodnice, da se iz spisa v tej zadevi umaknejo vsi dokazi, ki so bili julija 2013 pridobljeni v hišnih preiskavah na domu in v pisarni odvetnika Mira Senice. Sodišče se je pri tej odločitvi sklicevalo na odločbo ustavnega sodišča in načelo odvetniške zasebnosti. Ta odvetnika varuje povsod, kjer opravlja svoj poklic, kar vključuje tako pisarno kot tudi dom.

Proti Senici je sicer v povezavi z Delamarisom vložena še ena obtožnica zaradi sumov pranja denarja.

Še en primer počasnosti dela

To sicer ni edini primer, pri katerem je celjsko okrožno sodišče pod drobnogledom javnosti zaradi počasnosti dela. Med drugim je kritik deležno zaradi dolgega trajanja preiskave nepravilnosti pri financiranju šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj, ki je postala pravnomočna šele nedavno, in pa zaradi neporočanja o začetku preiskave stečajnega upravitelja Tomaža Kosa zaradi sumov sodelovanja pri preprodaji tovarniškega kompleksa propadle družbe MKT Print v Ljubljani. Pravosodno ministrstvo je v izrednem nadzoru namreč ugotovilo, da je sodna uprava celjskega sodišča aktivno pristopila k reševanju problematike šele, ko so jih na to opozorili z ministrstva.

Celjskemu okrožnemu sodišču je do zdaj predsedoval Matevž Žugelj, ki pa po pisanju Siola konec tega tedna odhaja v pokoj.