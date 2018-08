Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.5 od 6 glasov Ocenite to novico! Vozniki so se gneči zaradi prometne nesreče izogibali z vožnjo v napačno smer. Foto: Dars Dodaj v

Video: Množična vožnja v napačno smer zaradi gneče pred predorom Šentvid

Predor Šentvid so v ponedeljek občasno zapirali zaradi prometne nesreče

21. avgust 2018 ob 14:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Dars je objavil posnetek nadzorne kamere pri dovozu na avtocesto v smeri šentviškega predora, ki prikazuje nevarno vožnjo nekaterih voznikov, ki so se gneči zaradi nesreče izognili z vožnjo v napačno smer in pri tem ovirali prihajajoča gasilska vozila.

V ponedeljek se je nekaj po 16. uri zgodila prometna nesreča med predorom Šentvid in priključkom Ljubljana Brod v smeri Kranja. Dars je zaradi močno oviranega prometa občasno zapiral predorsko cev Šentvida proti Kranju.

Upravitelji slovenskih avtocest so v torek prek družbenega omrežja Twitter pohvalili večino voznikov, ki so se znašli v gneči pred šentviškim predorom, saj so se razvrstili ob robove avtocestnih pasov in omogočili dostop reševalcem, policistom in gasilcem na kraj nesreče.

Hkrati pa so objavili posnetek tudi posnetek nadzorne kamere, kako so nekateri vozniki, da bi se izognili gneči, zapeljali v napačno smer po dovozu priključka na avtocesto iz smeri Kosez oz. iz Podutika in pri tem ovirali prihajajoča gasilska vozila.

G. C.