Sorodne novice Med begom pred aretacijo osumljenec trčil v policijski avto

Moška, ki sta trčila v policijsko vozilo, naj bi bila tihotapca drog

Policisti so zasegli 30 kilogramov heroina in 9 kilogramov kokaina

26. januar 2018 ob 15:02

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Moška, ki sta pri Žalah trčila v policijski avtomobil, a ju je policija kljub temu ujela, naj bi bila pripadnika vsaj osemčlanske kriminalne združbe, ki je v Slovenijo tihotapila heroin in kokain.

Združbo, v kateri so bili po dozdajšnjih podatkih še 30-, 31- in 35-letni državljan z območja Ljubljane, 67-letni državljan z območja Maribora, 66- in 75-letna državljana iz območja Kopra ter 35-letni državljan BiH-a, je vodil 33-letni državljan Slovenije z območja Ljubljane. Ali je bil vodja eden izmed dveh prijetih moških, ki ju je policija v sredo prijela na krožišču pri Žalah, na Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU) v tej fazi postopka še ne želijo povedati, je na novinarski konferenci pojasnil pomočnik direktorja NPU-ja David Antolovič.

Hudodelska družba, v kateri so bile naloge zelo natančno in hierarhično določene, je imela po dozdajšnjih ugotovitvah NPU-ja, ki je izvajal preiskavo, namen v Slovenijo z Balearskega otočja (špansko otočje v zahodnem delu Sredozemskega morja) preko Italije prepeljati večjo količino prepovedanih drog. Te so nameravali prepeljati s pomočjo katamarana.

Na begu trčila v policijsko vozilo

Na podlagi informacij o nameri združbe je policija dobila sodno odredbo za izvedbo osebnih in hišnih preiskav. Te so začeli izvajati v sredo zjutraj, pri čemer so po besedah Antoloviča pred blokom, v katerem naj bi izvedli eno od preiskav, v avtomobilu opazili dva osumljenca. Namesto da bi omenjena ustavila, sta pospešeno zapeljala proti krožišču na Žalah, a so ju kriminalisti dohiteli in ju poskušali ustaviti. Znakov policije nista upoštevala in sta z vožnjo nadaljevala. Pri samem krožišču ju je nato prestreglo drugo civilno vozilo policije, v katerega sta se osumljenca namerno zaletela. Ker vožnje nista mogla več nadaljevati, so avtomobil obstopili policisti, iz njega izvlekli osumljenca in jima odvzeli prostost.

Skupaj zasegli 39 kilogramov drog

V posebej prirejenem prostoru v armaturni plošči vozila so preiskovalci odkrili po en kilogram heroina in kokaina ter nekaj kratkocevnega orožja in streliva. V vseh preiskavah so odkrili skupno skoraj 30 kilogramov heroina in devet kilogramov kokaina. Odkrili so tudi več kosov orožja, več dušilcev zvoka, več sto kosov streliva in kilogram plastičnega eksploziva. Za zdaj po besedah Antoloviča ni podatkov, da bi bila združba povezana s terorističnimi dejanji. Za zasežene droge bi lahko hudodelci po oceni policije iztržili vsaj 1,8 milijona evrov.

V okviru akcije je policija skupno opravila sedem hišnih preiskav, preiskave treh avtomobilov in eno osebno preiskavo. Pri tem je bila poleg omenjenih dveh moških odvzeta prostost še eni osebi, ki pa je bila po opravljeni preiskavi izpuščena, so še povedali.

