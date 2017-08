Na domu morilca iz izolske bolnišnice našli večjo količino nabojev

Izvor orožja neznan

23. avgust 2017 ob 10:44

Izola - MMC RTV SLO, STA

Eno leto od streljanja v Splošni bolnišnici Izola, v katerem sta umrla zdravnik in policist, so na domu strelca odkrili še dobrih 500 nabojev za pištolo in puško. To potrjuje takratne sume policije, da je strelec doma hranil še več orožja.

V prostore izolske bolnišnice je 22. avgusta lani vstopil 70-letni Darko Gregorič ter po krajšem pogovoru s svojim zdravnikom Luisom Guillermom Martinezom Bustamantejem začel strelski pohod. Ubil je zdravnika ter 43-letnega prometnega policista Iva Žnidarčiča, hudo je ranil tudi njegovega policijskega kolega Ljuba Krajnca. Malo za tem je pištolo ubitega policista pred bolnišnico storil samomor.

V stanovanju našli še 500 nabojev

Lastnik hiše v Sv. Antonu pri Kopru, v kateri je živel Gregorič, je pred tremi tedni policiste obvestil, da je na podstrešju svoje hiše našel škatlo s 503 naboji za pištolo in puško. V pritličju hiše je živel lastnik hiše z družino, v prvem nadstropju pa Gregorič, ki je imel prost dostop tudi do podstrešja, poročajo Primorske novice.

Koprski policisti so z zapisnikom o zasegu predmetov prevzeli 416 nabojev kalibra 7,65 milimetra za Gregoričevo pištolo in 87 nabojev kalibra 0,45 za vojaško puško thompson. Po preverjanju so policisti ugotovili, da so bili naboji Gregoričeva last. O novi najdbi so obvestili tudi koprsko tožilstvo.

Izvor pištole neznan

Policija ni nikoli ugotovila, od kod Gregoriču pištola. Ker je bil do leta 1981 tudi rezervni policist, so mnogi menili, da je pištolo preprosto zadržal, vendar so na policiji to informacijo zanikali. Prav tako nihče ni potrdil govoric, da je bil Gregorič nekoč tudi sodelavec Udbe in da je pištolo dobil iz njenih črnih fondov, piše časnik.

Gregorič poprej ropal

Ob tem povzema, da je pa Gregorič leta 1998 dvakrat oropal pošto v bližnjem kraju Pobegi. Po drugem ropu so ga odkrili zahvaljujoč informacijam očividcev. Prvič je naropal milijon tolarjev (4.172 evrov), drugič pa 300.000 tolarjev (1.251 evrov), obakrat pa je v uslužbenko uperil pravo pištolo, v kateri je bil tudi naboj. Za rop je odsedel štiri leta v zaporu, o pištoli, ki so mu jo takrat vzeli, pa je dejal, da jo je kupil od nekega Bosanca.

Sodnik ni dovolil preiskave stanovanja

Primorske novice še izpostavljajo, da so kriminalisti nekaj dni po strelskem obračunu preiskovalnega sodnika zaprosili za dovoljenje, da bi preiskali Gregoričevo stanovanje. A ker je bil storilec kaznivih dejanj mrtev in je naša zakonodaja precej toga, jim preiskovalni sodnik tega ni dovolil. Kriminalisti tako niso mogli v stanovanje, da bi ga preiskali in morda našli orožje, za katerega so sumili, da ga je Gregorič še imel.

Zato so takrat prosili lastnika hiše, ki je sam pregledal stanovanje in v njem našel vojaško puško znamke thompson ter nekaj nabojev zanjo. Puško je imel Gregorič kar na postelji, kriminalisti so takrat celo domnevali, da bi iz bolnišnice zbežal domov, se zaprl v stanovanje in ob prihodu policistov proti njim uporabil orožje ali celo eksploziv, še navajajo Primorske novice.

Al. Ma.