Na gorenjski avtocesti umrl nemški motorist

Nesreča se je zgodila okoli 7. ure

9. junij 2017 ob 08:28,

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na gorenjski avtocesti se je pred počivališčem Povodje proti Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl motorist.

Kot so sporočili s PU-ja Ljubljana, so bili okoli 7. ure obveščeni o prometni nesreči na avtocesti med Vodicami in Šmartnim. Po do zdaj zbranih podatkih je znano, da je 53-letni nemški motorist, ki je vozil motorno kolo znamke KTM, pri počivališču Povodje zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčil v osebno vozilo znamke Toyota auris, ki ga je pred njim vozila 32-letnica in je zaradi jutranje konice ter občasne kolone na avtocesti ustavljala.

Po trčenju je motorist padel po tleh in dobil tako hude poškodbe, da je na kraju nesreče umrl.

Avtocesta med Vodicami in Šmartnim je sicer ponovno odprta, ker pa zastoji ostajajo, policija svetuje, naj vozniki uporabijo vzporedne ceste ter upoštevajo navodila in usmeritve policistov.

Sa. J.