Na Gruškovju našli sedem afganistanskih najstnikov, stlačenih v turški tovornjak

Skrili so jih med tovorom

4. januar 2017 ob 15:12

Gruškovje - MMC RTV SLO/STA

Na mejnem prehodu Gruškovje so policisti ustavili turški tovornjak, v katerem se je skrivalo sedem Afganistancev, starih 14 in 15 let, ki so tako poskušali nezakonito vstopiti v Slovenijo.

Afganistanci so se skrivali v tovornem vozilu s pripetim priklopnim vozilom in turškimi registrskimi oznakami, ki ga je vozil 50-letni državljan Turčije.

Kot so danes pojasnili na Policijski upravi Maribor, so policisti pri pregledu vozila v torek popoldne ugotovili, da je bila pletenica, na kateri je carinska zalivka, na desni strani vozila prerezana in nato s pomočjo igle, ki je bila vstavljena v prerezana konca pletenice, ponovno sestavljena. Zaradi tega so pri nadaljnjem pregledu uporabili tudi tehnična sredstva.

CO2 tester je pokazal močno povečano vrednost ogljikovega dioksida, detektor srčnega utripa je nakazal možnost, da so v priklopnem vozilu osebe, meritev z napravo ralen pa je bila pozitivna. Nato so policisti opravili temeljit pregled notranjosti priklopnega vozila in med tovorom našli sedem oseb, ki so se na tak način poskušale izmakniti mejni kontroli in tako vstopiti v Slovenijo.

Slovenski policisti so jim zavrnili vstop v našo državo ter jih še isti dan predali hrvaškim varnostnim organom.

T. H.